Hovland med ny topplassering etter god avslutning

Viktor Hovland (23) bommet litt for mange korte putter til å blande seg inn i seierskampen, men tok med seg viktige rankingpoeng etter å ha endt på delt sjetteplass i Saudi-Arabia.

MED I TOPPEN IGJEN: Hovland sikret seg en ny topplassering etter en god avslutning. Foto: Thomas Shea / REUTERS

7. feb. 2021 15:12 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Hovland har virkelig spilt imponerende de siste månedene og har nå fire plasseringer blant de seks beste i løpet av hans fem siste turneringer.

Sjetteplassen gir Hovland en premieutbetaling på 98 350 amerikanske dollar, tilsvarende rundt 839 000 norske kroner. Han spilte også inn svært viktige rankingpoeng i kampen om en plass på det europeiske Ryder Cup-laget.

Ifølge VGs beregninger er han nå oppe på en niendeplass på den europeiske verdenslisten, som i skrivende stund gir den siste sikre plassen til Ryder Cup.

Siden nyåret har Hovland klatret helt fra 21.- til 9. plass på den aktuelle rankingen.

Hovland åpnet den avsluttende runden i Saudi International forrykende. Med to birdier på de to første hullene og var en stund oppe på delt annenplass. Fra hull åtte til hull tolv forsvant imidlertid seiershåpet for Hovland, som gjorde tre bogeyer og to par på de fem hullene.

To av bogeyene kom etter treputter og han bommet også to korte birdieputter i løpet av de fem hullene.

Dermed var han ett slag over par for runden etter tolv hull, men på de siste seks hullene fant Hovland flyten igjen. Med tre birdier sørget han for at det ble en runde på 68 slag, to slag under par. Hovland leverte svært stabile runder i løpet av de fire dagene, med runder på 68, 66, 67 og 68 slag.

Fakta Golfuttrykk Tee: Utslagsstedet. Der det første slaget på hvert hull slås.

Green: Området på banen hvor hullet og flagget er.

Fairway: Kortklipt område mellom tee og green.

Rough: Område med tykkere gress rundt fairwayen.

Greenbunker: Sandhinder i området rundt green.

Par: Antall slag man har satt for å nå greenen pluss to putter.

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbeltbogey: To slag dårligere enn hullets par. Vis mer

Les også Hovland smigret av Ryder Cup-kaptein: – Sykt å se fremgangen min

For å være kvalifisert til en plass på det europeiske Ryder Cup-laget, må man spille minst fire turneringer på Europatouren den sesongen Ryder Cup blir avholdt. Det betyr at Hovland må spille ytterligere tre turneringer på Europatouren denne sesongen for å kunne delta. Ryder Cup kan i seg selv telle som én av de fire turneringene.

– Ryder Cup er en utrolig stor turnering med mye trøkk. Jeg savner å spille på lag. Bare det å se på Ryder Cup er veldig kult, så det frister. Utviklingen min har gått veldig fort, og det har vært en kul reise. Jeg håper det bare er starten, sa Hovland til VG i forkant av ukens turnering.

Seieren i Saudi International gikk til Dustin Johnson. Verdenseneren ledet før den siste runden og holdt seg i ledelsen gjennom hele runden. Han vant til slutt med to slag ned til Justin Rose og Tony Finau.

PS! Neste uke er det turneringsfri for Hovland, som blir å se på PGA-touren igjen i The Genesis Invitational (18.-21. februar). Kristoffer Ventura spiller neste ukes turnering på PGA-touren, AT & T Pebble Beach Pro-Am (11.-14. februar).