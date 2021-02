Sola stoppet spektakulær NHL-kamp

(Vegas Golden Knights-Colorado Avalanche 0–1 etter en periode) Med snøkledde fjell, enorme nåletrær, USAs sjette største innsjø og tilskuere i kajakker som kulisse, trosset to av NHLs beste lag covid-19 og kulden på hockeyisen anlagt ved Lake Tahoes golfbane – før de måtte gi tapt for sola.

FOR EN SCENE: Med fjell, vann, skog og strender som ramme møttes NHL-lagene Colorado Avalanche og Vegas Golden Knights til seriekamp ved Lake Tahoe i Nevada lørdag kveld norsk tid. Foto: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

I går 23:40

– Vi visste at solskinn ville bli et problem, innrømte NHLs øverste sjef Gary Betmann da han etter første periode fortalte NBCs TV-seere at de to siste periodene vil bli spilt fra klokken 06.00 søndag morgen norsk tid – 21.00 lokal tid.

– Noen av spillerne ville fortsette, andre var usikre. Av sikkerhetsårsaker og av hensyn til mannskapet som preparerer isen, har vi valgt å stoppe nå – og begynne igjen i kveld klokken ni, forklarte NHLs «commissioner».

– Skyene er rundt omkring, med unntak av der sola er, tilføyde National Hockey Leagues administrerende direktør med et sukk.

Verdens beste ishockeyliga begynte sesongen 2020/21 i midten av januar, tre måneder etter normal starttid – på grunn av coronapandemien. Kampene er avviklet uten tilskuere på tribunene og med strenge smitteverntiltak. Mange spillere er imidlertid blitt smittet og en rekke kamper er utsatt.

Det har ikke stoppet NHL fra å tenke utenfor boksen, som det heter.

VAKKERT: Et dronebilde viser hvordan det så ut under oppvarmingen. Foto: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Denne helgen er to kamper lagt til den sørlige bredden av innsjøen Lake Tahoe i ørkenstaten Nevada, noen meter fra grensen mot California. Den første startet ved lunsj lokal tid med kuldevante Colorado Avalanche fra Colorado og Vegas Golden Knights fra gamblingens høyborg Las Vegas i Nevada.

Søndag møtes Boston Bruins og Philadelphia Flyers i minikampserien kalt «NHL Outdoors at Lake Tahoe».

Tilskuerrekorden for utendørskamper i NHL er 105.491. Den ble satt på Michigan Stadium 1. januar for syv år siden: Toronto Maple Leafs-Detroit Red Wings 3–2 etter straffeslagskonkurranse.

BÅTTRIBUNE: Fans følger med på kampen fra vannet. Foto: Kirby Lee / X02835

Offisielt var ingen tilskuere til stede rett bak vantene da Sam Girard skjøt Colorado Avalanche i ledelsen etter tre minutter. Men fansen hadde likevel funnet seg godt til rette i havkajakker, fritidsbåter og turistbåter ute på Lake Tahoe, eller rundt bålpanner under trærne ned mot innsjøens langstrakte sandstrand.

– Det er fantastisk. Jeg vet ikke om bildene yter omgivelsene rettferdighet, men de er sinnssyke, uttalte Vegas Golden Knights veterankeeper Marc-Andre Fleury før kampen startet under knallblå himmel og gnistrende sol.

På grunn av kulden og det intense sollyset – Colorado Avalanches tyske keeper Philipp Grubauer spilte med solbriller! – led spilleforholdene under sprø is og stadige reparasjoner av den. Ishockeybanen er satt opp eksklusivt for helgens to kamper. Den er plassert på 18. fairway på Edgewood Tahoes golfbane, som er kjent for å arrangere USAs kjendismesterskap i golf.

SPRØTT: Colorado Avalanches svenske lagkaptein Gabriel Landeskog prøver å ta seg forbi Vegas Golden Knights Zach Whitecloud i første periode på den kulde- og solutsatte isen ved innsjøen Lake Tahoe i Nevada. Foto: Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

I første pause ga NHLs administrerende direktør Gary Betmann beskjed om at kampen kunne komme til å bli utsatt til senere på dagen, eller søndag. Han ville ikke utsette spillerne for skaderisiko, for eksempel ved at skøytene deres satte seg fast i isen.

«Hvilen» etter første periode varte i rundt en time, i påvente og håp om at det skulle skye over.

– Det er best å utsette kampen slikk det ser ut nå, konkluderte Gary Betmann da han ble intervjuet i NBCs utendørs ekspertstudio.

Kampen mellom Boston Bruins og Philadelphia Flyers er utsatt til søndag ettermiddag klokken 16.30 lokal tid (01.30 natt til mandag norsk tid).