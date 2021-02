Vålerenga-sjef to dager før planlagt kamp: – Har blitt en kasteball

To dager før den oppsatte seriekampen mot Stjernen trener Vålerengas spillere med mindre grupper og en «køllelengdes avstand» – uten å ane hvordan opplegget blir videre.

HAR TRENT UTE: Vålerengas ishockeyspillere har blant annet trent på Frogner Stadion. Dette bildet er fra 3. februar. Foto: Odin Jæger

– Vi har fått beskjed om at Abid Raja skulle komme med hyggelige nyheter til toppidretten og hockey i dag. Det ser vi frem til, sier sportssjef i Vålerenga, Frikk Juell, til VG.

Men det kan tyde på at idretten må vente på svar.

«Vi kommenterer ikke hva som skal behandles i regjering, men vi har ikke planlagt pressekonferanse eller lignende fra vår side i dag.» skriver kommunikasjonssjef i Kulturdepartementet, Marius Bakke, i en tekstmelding til VG torsdag formiddag.

Etter planen skulle eliteserien i ishockey starte opp igjen nå, etter at alt ble stoppet i begynnelsen av januar. Kveldens kamper er utsatt, men lørdag skal etter planen Vålerenga møte Stjernen, og Lillehammer ta imot Stavanger.

– Dersom toppidretten åpner opp for nasjonalt seriespill, forventer vi at dette gjelder for alle lag uavhengig av regional tilknytning, sier Juell.

Det er i Oslo og Sarpsborg det har vært strengest restriksjoner. Lag fra andre steder i landet har kunnet trene tilnærmet normalt.

– Vi kan ikke trene med en køllelengdes avstand med grupper på ti, og så spille kamper nasjonalt. 30 prosent av ligaen består av Oslo-lag. Det er merkelig dersom nasjonal liga åpner uten at vi får delta. Det er uforsvarlig, og går utover spillernes sikkerhet, sier Juell.

UTYDELIG: Frikk Juell i Vålerenga Hockey etterlyser klarere linjer på hvordan klubben skal forholde seg til regelverket. Foto: Foto: Vålerenga Hockey

Etterlyser kommunikasjon

– Jeg tviler ikke på at i intensjonene blant de ulike instansene er gode, men det mangler lederskap og kommunikasjon, sier Juell og legger til:

– Fra Oslo, er vår opplevelse er at hockey, og toppidretten, har blitt en kasteball. Det er utydelig hvem som er beslutningstager. Nasjonale myndigheter pauset ligaen, og lokale myndighetene ga oss treningsnekt. Samtidig står det presisert på kommunenes nettside at toppidretten følger nasjonale tiltak, som ikke har treningsnekt. Det er tungt å manøvrere i det virvaret av råd og retningslinjer som foreligger.

Han forklarer at Vålerenga-spillerne ikke har hatt lov til å disponere garderober før i dag. Spillerne har skiftet i et kaldt klima i spillerboksene istedenfor å bruke en garderobe på 350 kvadratmeter.

– Vi lever under en veldig streng protokoll, og smittevern preger alle valg og beslutninger i klubben. Men vi tror det er mulig å ivareta både arbeidsplassene til spillerne og smittervernet, sier Juell.

VENTER PÅ SVAR: Vålerenga-trener Roy Johansen (t.v.) og sportssjef Frikk Juell avbildet på trening på Frogner stadion i begynnelsen av februar. Foto: Odin Jæger

Det haster med å få et svar på hva som skjer med eventuelle treningsrestriksjoner og ikke minst kamper.

Vålerenga har de siste ukene trent i grupper med syv-åtte spillere ute på isen i tillegg til trenere. Maksimalt antall spillere ute på isen samtidig er ti, i tillegg til to trenere. Treningen skal gjennomføres med god avstand – minimum en hockeykølle-avstand.

– Det er lite med oppladningen som minner om toppidrett, men spillerne har gjennomført så bra de kan og vi er utrolig sugne på å komme i gang, sier Juell.