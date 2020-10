Oilers-stjerne etter overraskende tap: – Skremmende dårlig

Tommy Kristiansen (31) er forbannet over at en svak 2. periode på mange måter ødela kampen for Oilers da Lillehammer snudde og vant i DNB Arena.

15. okt. 2020 21:21 Sist oppdatert nå nettopp

OILERS-LILLEHAMMER 2–4

DNB ARENA: Oilers gikk på sesongens andre tap på tre forsøk da Lillehammer snudde oppgjøret torsdag kveld.