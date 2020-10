Viking sikret poeng sekunder før slutt. Så la motstanderen inn protest

Viking-spillerne sprudlet i vel 45 minutter, så ble Sebastian Waage Mossestad skadet. Da raknet det litt for hjemmelaget, som likevel reddet ett poeng med en scoring tre sekunder før slutt.

14. okt. 2020 19:56 Sist oppdatert nå nettopp

Viking - FyllingenBergen 30–30:

Stavanger idrettshall: Viking sto med to seire og to tap etter de fire første serierundene. Den siste seieren kom i egen hall hvor de slo Sandefjord 28–20, det var for en måned siden. Etter den gode åpningen har laget tapt tre strake kamper, alle med store sifre.