Håndballandslagene misbrukt i svindelforsøk på Facebook

Håndballforbundet advarer mot falske sider der folk kan bli lurt.

Her advarer Norges Håndballforbund om svindelen – på håndballjentenes offisielle og ekte Facebook-side. Skjermbilde av Håndballjentenes Facebook-side / NTB scanpix

6. okt. 2020 19:21 Sist oppdatert nå nettopp

Facebook-sidene til de norske landslagene i håndball er brukt i svindelforsøk. På (den ekte) siden til håndballjentene advares det mot svindelen.

«OBS!!! Vær på vakt mot falske profiler i sosiale medier som utgir seg for å være Håndballjentene, Håndballgutta og Norges Håndballforbund. Hensikten er bedragerier eller andre kriminelle handlinger, og de ønsker å lurer deg til å oppgi opplysninger eller utføre betalinger. Alle slike profiler blir innrapportert, men det kan ta tid før de er borte.»

Det samme innlegget er publisert på siden til herrelandslaget.

Siden til håndballjentene hadde tirsdag morgen 238.979 følgere, håndballguttas profil 99.500.

Dukket opp i helgen

Til sammen har over 50 personer kommentert innlegget, og alle skriver at de har fått venneforespørsler fra sider som gir inntrykk av å være den offisielle siden til et av landslagene.

«Fikk i går venneforespørsel og trodde det var ny profil. Men begynte å ane ugler i mosen så jeg fjernet det i dag», skriver Eirin Jornes Østvik.

Overfor oss utdyper hun:

– Jeg har opplevd flere tilfeller at noen har lagt meg til som venn og fikk ny forespørsel fra håndballjentene i går, men avviste det.

– Opplevde du noen form for svindel, utover at det var en falsk side?

– Jeg tenkte ikke over at det kunne være en falsk side før jeg gikk inn på den. Da så jeg at noe ikke stemte og tenkte «svindel» da jeg leste spørsmålene. Jeg har slettet siden som venn nå, forteller hun.

«Forsto selvsagt at dette var falskt. Hjalp dessverre ikke å rapportere som falsk profil heller! Fikk beskjed nå at profilen ikke brøt med fb sine standarder», skriver en annen bruker.

Lars Hojem Kvam er leder for medier og kommunikasjon i Norges Håndballforbund. Ifølge han dukker slike falske sider gjerne opp i forbindelse med turneringer eller mesterskap når håndballinteressen er stor. Dermed dukket det opp en falsk side da kvinnelandslaget spilte en turnering i Danmark i helgen.

Facebook-siden til håndballjentene følges av rundt 240.000 personer. Vidar Ruud

«Gud velsigne deg»

– Dette skjer av og til. Vi så de første tegnene for om lag et år siden, og igjen i forbindelse med EM i håndball for herrer (i januar). Det er både falske sider og arrangementer som gir seg ut for å være offisielle. Vi klarte å få bort mye av det, men opplevde at det stadig ble opprettet nye sider, sier Kvam.

Problemet er, ifølge Kvam, at det lenkes til andre sider, der man oppfordres til å legge inn personlig informasjon som betalingsopplysninger.

På en av de falske sidene oppfordres folk til å legge inn navn og «personlige data», om enn på et noe gåtefullt vis. Teksten avsluttes med «Gud velsigne», en frase Norges Håndballforbund forholdsvis sjelden bruker i sine innlegg.

Dette innlegget på en falsk Facebook-side har lite å gjøre med håndball. Skjermbilde

– Har dere meldt dette til politiet?

– Foreløpig har vi bare rapportert til Facebook. Vi lyktes i å få bort noen sider tidlig, sier Kvam.

I likhet med den ene Facebook-brukeren som er nevnt i denne saken, fikk også Håndballforbundet beskjed om at den falske siden ikke strider med retningslinjene.

– Vi kommer til å fortsette å rapportere og har forsøkt å hente råd fra folk som har bedre oversikt over Facebooks irrganger enn oss.

Dette må du se opp for

Kvam sier han kjenner til folk som har latt seg lure og blitt svindlet.

– Heldigvis gjelder det svært få som vi vet om, men for dem det gjelder er det svært kjedelig. Det er bare å minne seg selv om at man må man må være ytterst forsiktig.

Han ber folk være oppmerksomme på følgende for å unngå å la seg lure: