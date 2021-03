Andreas har fått «brutalt møte» med proffsirkuset - kan få uventet sjanse

Andreas Leknessund (21) er fornøyd med starten på tilværelsen til tross for ingen toppresultater så langt.

PÅ VEI OPP: Andreas Leknessund synes selv han har kommet bra i gang i profftilværelsen i Team DSM, selv om resultatlistene kanskje tilsier noe annet. Her på en av lagets treningsleir i januar i år. Foto: Team DSM

Tromsø-syklisten Andreas Leknessund (21) er tilbake på norsk jord etter å ha tilbrakt den siste måneden i Belgia og syklet ritt for sitt nye lag, Team DSM (tidligere Team Sunweb).

93.-plass i Kuurne – Bruxelles Kurnes (197 kilometer, 28. februar), et brutt løp i Danilith Nokere Koerse ME (195 km, 17. mars), 19.-plass i Bredene Koksijde Classic (199,9 km, 19. mars) og 132.-plass i Oxyclean Classic Brugge-De Panne ME (203,9 km, 24. mars), er resultatene han har å vise til etter Tour de la Provence tidligere i februar, der han til tross for resultater lenger ned på listen, der han blant annet sikret seg 2.-plass i kampen om fjelltrøyen.