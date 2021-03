Hoppsjefen: – Selv fra sykesengen hadde han smilet på lur

Hoppsjef Clas Brede Bråthen innrømmer at det falt en tåre da han fikk vite at Daniel-André Tande hadde våknet og snakket. Senere mandag snakket de sammen på FaceTime.

HAR VÅKNET: Daniel-André Tande fotografert i oktober 2019. Foto: Berit Roald

11 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det kom noen kjappe kommentarer. Det var som den gutten som vi har blitt så glad i, sier Bråthen til VG.

Han forteller at Tandes mor organiserte slik at de kunne se hverandre på FaceTime. Hun og kjæresten er på sykehuset.

– Du må ikke tro at du blir kvitt meg så lett, var vel det første han sa. Da falt det en tung last fra skuldrene mine, sier en tydelig beveget Clas Brede Bråthen.

– Da skjønte jeg at ingenting er endret. Det er veldig godt når det har gått så bra så langt, fortsetter hoppsjefen, som uttalte seg først i et intervju med NTB.

Det var sist torsdag at Tande falt stygt i skiflygingsbakken i Planica. Han ble fraktet til sykehus i den slovenske hovedstaden Ljubljana og lagt i kunstig koma.

– Det var veldig godt for meg med Daniel. Han var nok fortsatt litt omtåket, men han uttrykte at det var hyggelig å snakke med meg. Det var godt at Daniel var Daniel, og selv fra sykesengen hadde smilet på lur, sier Bråthten.

Hoppsjefen ble oppringt fra Slovenias skiforbund grytidlig mandag morgen.

– De minnet meg om at de hadde sagt at «det skal gå bra». Så fikk jeg beskjed om at Daniel hadde våknet og snakket. For meg som er så lettrørt, så må jeg innrømme at det falt noen tårer på morrakvisten, sier Clas Brede Bråthen.

Les også Granerud om kompis Tande: – Gleder meg utrolig mye til å møte ham

– Jeg kan ikke få fullrost slovenerne, både skiforbundet og det medisinske apparatet. De har gått langt ut over det vi kunne forvente. Vi er takknemlige for alt de har gjort, sier hoppsjefen.

Familien til Daniel-André Tande sendte tidligere mandag ut en pressemelding der det het at «Det var veldig godt å komme på sykehuset og se at Daniel var våken og at han var seg selv. Det har vært vonde og lange dager med venting. Men det er godt å vite at Daniel har blitt tatt godt vare på og har fått kommet seg til hektene under rolige og trygge forhold».

Hoppsjef Bråthen understreker at Tande ikke er klar til å hoppe igjen med det første, men at han etter forholdene er i god form.

Les også Tandes familie takker for støtten: – Vært vonde og lange dager

Det ser ut til at den norske hopperen har kommet fra det stygge fallet med punktert lunge og brukket kragebein.

Til NTB sier Clas Brede Bråthen at Tande ikke har sett fallet.

– «Jeg trenger ikke se det før jeg blir like gammel som deg, Clas», sa Daniel til meg. Da skjønte jeg at det var gode, gamle Daniel.

Etter verdenscuprennet i Planica søndag samlet en rekke hoppere fra ulike land seg bak et stort banner med en hilsen til Tande:

«Daniel Andre Tande! All the best from Planica! See you soon!».