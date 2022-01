Coronakaos før EM: Testes hver eneste dag

Flere stjerner er satt ut med coronasmitte. Ingen vet om Norge skal spille håndball-EM med tilskuere på tribunen i neste uke. Sander Sagosen og resten av landslaget testes nå hver dag i Danmark.

TRUES AV SMITTE: Sander Sagosen og det norske EM-laget verner seg så godt da kan mot coronasmitten i Danmark.

50 minutter siden

Danmark-keeper Jannick Green og de største kroatiske stjernene, Domagoj Duvnjak och Luka Cindric, har alle testet positivt før mesterskap. Også Sverige, Montenegro, Slovenia, Serbia og Frankrike har hatt et eller flere offisielt bekreftede smittetilfeller foran EM-starten neste torsdag.

Ifølge den norske landslagslegen Thomas Torgalsen har Norge unngått positive tester så langt.

Han opplyser at det må det gå 11 dager fra spillerne avlegger en positiv test før mesterskapet til vedkommende kan spille i EM. Flere utenlandske medier – blant annet Aftonbladet – har skrevet 14 dager. Men Torgalsen sier at Norge sitter på andre opplysninger fra det europeiske håndballforbundet.

Men at en coronasmittet spiller antagelig blir satt ut i 14 dager ved en positiv test under selve mesterskapet i Ungarn og Slovakia.

Smitte i troppen kan i verste fall ødelegge hele mesterskapet.

– En veldig streng regel. Og det forvansker så klart situasjonen for lagene i EM, sier Sveriges norske landslagssjef, Glenn Solberg, til Aftonbladet. Han har selv to spillere ute med corona.

Den danske nøkkelspilleren, Henrik Møllgaard, frykter at det kan komme mer smitte før EM.

– Sånn som smitten har spredd seg på diverse klubblag og de landslagene vi kjenner til, er det nok litt tidlig å tro at vi slipper unna med Jannicks (Green) positive prøve, sier han til dansk TV 2.

– Det enkleste uten tvil å unngå smitte, sier Thomas Torgalsen til VG.

GENERALPRØVE: Torbjørn Bergerud og håndballgutta møter Danmark rett før EM. Her fra tapet mot Emil Jacobsen & co. i november.

EM-laget befinner seg nå nettopp i Danmark, som nå har et av de høyeste smittetrykkene i verden. De norske spillerne ble PCR-testet før ankomst rett etter nyttår, de ble testet på nytt mandag og skal gjennom en ny tester torsdag og søndag. På alle andre dager testes de norske spillerne internt i laget med hurtigtester.

– Vi bor på et stort hotell i København som bare har en håndfull gjester. Vi har i praksis hotellet for oss selv. Vi bruker munnbind på alle fellesarealer. Vi går og jogger litt utendørs, men holder oss helt unna butikker, kjøpesentre og andre steder innendørs, opplyser landslagslegen.

Norge møter torsdag og lørdag Danmark i to oppkjøringskamper for tomme tribuner i Hillerød noen mil nord for København. Ifølge Torgalsen vet landslaget fortsatt ikke om åpningskampen mot vertsnasjonen Slovakia i Kosice neste torsdag vil gå med publikum til stede.

– Foreløpig ser det sånn ut. Men vi avventer en pressekonferanse med slovakiske myndigheter fredag, sier Torgalsen.

Sander Sagosen var gjennom coronasykdom i oktober. Ifølge landslagslegen fra mellom fem og 10 norske EM-spillere hatt covid-19. Men Norge unngikk smitte både under VM i Egypt for ett år siden og under OL i Tokyo sist sommer.

I motsetning til kvinnelandslaget har herrelandslaget ennå ikke opplevd smitte under en landslagssamling.

Norge åpner EM mot Slovakia 13. januar og fortsetter mot Russland to dager etter og møter Litauen 17. januar. To av de fire nasjonene går videre til hovedrunden i EM. Finalen spilles i Budapest 30. januar.