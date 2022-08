Norges EM-håp: Derfor er svenske «Mondo» suveren

MÜNCHEN (VG) Norges tre EM-håp i stavsprang er skjønt enige om hvorfor Sveriges verdensrekordholder Armand «Mondo» Duplantis (22) hopper en halv meter høyere enn dem - og uten tvil kommer til å forsvare sin mesterskapstittel fra 2018.

GODE VENNER: Norges beste stavhopper Pål Haugen Lillefosse (21) karakteriserer Sveriges suverene gullgutt Armand Duplantis (22) som en veldig ålreit type. Bildet er fra VM-finalen i Eugene forrige måned.

– Farten hans, svarer Sondre Guttormsen (23), Simen Guttormsen (21) og Pål Haugen Lillefosse (21) på spørsmål om hvorfor ingen av dem eller noen andre i verdens- og europaeliten når opp til Armand Duplantis (22) sine høyder.

Vel å merke med staven i hendene i tilløpet mot listen. Stavkvalifiseringen starter klokken 10.50 torsdag. Finalen går lørdag kveld.

Armand Duplantis vant for fire år siden - 18 år gammel - EM-gull med 6,05 meter etter en spektakulær finale på Olympiastadion i Berlin. Sondre Guttormsen (da 19) fikk sitt internasjonale gjennombrudd med norsk rekord 5,75 meter og 6. plass.

Siden har tittelforsvareren vunnet alt som er å vinne, OL-gull og VM-gull. Han har slettet den ene etter den andre av sine egne verdensrekorder. Da Armand Duplantis vant VM-gull forrige måned, gjorde han det med verdensrekorden 6,21 meter.

NØKKELEN: Svenske Armand Duplantis løper over 10 meter per sekund - med stav. Her fra da han satte verdensrekord under friidretts-VM i Eugene forrige måned.

Norgesrekordholder (5,86 meter) Pål Haugen Lillefosse, som endte på 9. plass bak fem europeere med 5,80 meter i VM, forteller at målinger viser at han er raskere enn Duplantis - uten stav.

Med stav er det «another ball game», i klar favør USA-fødte Duplantis, som har svensk mor og amerikansk far, tidligere stavhopper Greg (60).

– Dere tre, Simen, Sondre og du, er omtrent like gamle og ser ut som ham. Men han hopper en halv meter høyere enn dere?

– Han løper raskere inn i «take off’n». I en konkurranse i Uppsala var omtrent alle de beste (i verden) med. Mondo var suveren. Farten hans var over 10 meter i sekundet. Så hadde jeg 9,7, mens resten lå på rundt 9,5 meter i sekundet, svarer Pål Haugen Lillefosse.

– Det er den mest avgjørende faktoren, egentlig. Den farten han kommer inn med, og trykket han dermed får i staven, tilføyer bergenseren.

Men: Pål Haugen Lillefosse har bedre «pers» på 100 meter (uten stav!) med 10,55 sekunder, mot Duplantis’ 10,57 - begge satt i 2018.

– Han setter staven i boksen på en helt annerledes måte enn alle andre. Er det liksom toppen av kransekaken og avgjørende?

– Jeg tror ikke den detaljen gjør at han er best i verden. Men jeg kan skjønne poenget. Han kommer tidligere i posisjon for «take off». Han har prøvd å sette den rett i boksen, men han likte det ikke og gikk tilbake til det han alltid har gjort. Det er i alle fall det han har sagt til meg. Det kan jo ha vært for å lure meg, svarer Pål Haugen Lillefosse og ler.

– Og så har han en teknikk som er bedre enn den alle andre har, og han er et konkurransemenneske ut av en annen verden. Jeg har sett noen videoer fra da han var liten og ble slått av storebrødrene sine. Da kastet han staven 10 meter og gikk inn og la seg, tilføyer han.

Sondre Guttormsens personlige rekord er 5,82 meter. Han kom på 10. plass i VM med 5,70 meter. Han påpeker at Armand Duplantis har hoppet stav siden han var fire år gammel. Selv begynte han med det da han, i likhet med Haugen Lillefosse, var rundt 10 år gammel. Sondre Guttormsen sier at de to «definitivt» er raskere enn ham uten stav, med kan han vise til 9,6 meter per sekund.

Han mener at Duplantis’ enestående fart med stav er genetisk betinget. Det har ikke nødvendigvis å gjøre med at han sammenlignet med dem har løpt med den flere ganger.

Farten er «by far» nummer én, gjentar han.

BRØDRE I STAV: Sondre (t.v) og Simen under et pressetreff ved Norges EM-hotell i München.

Sondre Guttormsens lillebror Simen (21) ble målt til 9,3 meter per sekund stavfart i fjor. Med 5,65 meter var han nær ved å kvalifisere seg for VM-finalen. Han understøtter sine landsmenns fartspåstand med matematikk og fysikk: Løper du kjappere, har du mer energi kroppen. Er du raskere, skal du naturlig hoppe høyere.

– Kommer Duplantis til å være like suveren her, som han alltid har vært?

– Ja, absolutt. Det er ingen grunn til at han ikke skal være det, svarer Sondre Guttormsen.