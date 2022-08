Her prøver Sander Sagosen rullestol på håndballbanen

Håndball, curling og bordtennis. Den trønderske håndballstjernen har prøvd idrett fra en ny posisjon.

15 minutter siden

– Jeg var best i rullestolhåndball. Der var jeg god, he he.

Det sier Sander Sagosen etter å ha prøvd en rekke sportsgrener i det nye idrettssenteret på Ranheim mandag.