Woods-hysteri foran mulig comeback

Et drøyt år etter bilulykken som ikke bare kunne kostet ham karrieren, er Tiger Woods (46) etter alt å dømme tilbake.

HYSTERI: At Tiger Woods er en av tidenes største idrettsutøvere hersker det liten tvil om. Dette bildet er fra en treningstur søndag.

– Jeg er på vei til Augusta for å fortsette mine forberedelser. Jeg kommer til å ta beslutningen i siste sekund om jeg skal delta eller ikke, skrev Woods på sin egen Twitter-profil søndag.

Mer skulle ikke til for å skape komplett kaos. På golfbanen i Augusta i USA møtte tusenvis av fans opp i hopetall for å se golflegenden trene.

Comebacket er ennå ikke offisielt bekreftet fra golfstjernen selv, men det aller meste tyder på at den tidligere verdenseneren er tilbake når årets Masters-turnering starter torsdag.

ENORM TILTREKNINGSKRAFT: Det er få, om noen, som kan matche hysteriet og oppmerksomheten Tiger Woods tiltrekker seg. Her fra treningsturen søndag, hvor fans hadde møtt opp i tusentall.

Men at han i det hele tatt skulle komme tilbake var aldri sikkert. I februar i fjor mistet han kontrollen over bilen sin utenfor Los Angeles og kjørte av veien i det som var en brutal ulykke. Han ble funnet liggende inne i bilen, og ble umiddelbart hasteoperert på et sykehus i nærheten.

Ifølge politiet i Los Angeles var stor fart grunnen til ulykken.

TOTALVRAK: Slik så bilen til Tiger Woods ut etter ulykken i Los Angeles i fjor.

I månedene etter fortalte Woods at han var nær ved å miste høyrefoten sin i ulykken. Han har også vært åpen om at han fremdeles sliter med å få tilbake styrken i leggen, og at det var 50 prosent sjanse for at han faktisk måtte amputere beinet etter ulykken.

– Det har vært tøft. Jeg har kommet meg hit, men det er fremdeles langt igjen, uttalte Woods på en pressekonferanse i forrige uke.

Woods har slitt med helseplager i store deler av karrieren, og har blant annet gått igjennom flere store operasjoner i ryggen. Likevel har han omtalt opptreningen etter bilulykken som det tøffeste han har vært igjennom.

Sist Woods vant en turnering var da han på svært imponerende vis gikk seirende ut av Masters-turneringen tilbake i 2019. Også det etter lengre tids opptrening.

Årets Masters går av stabelen førstkommende torsdag.