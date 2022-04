Utestengt fra tre semifinaler: – Langt over streken

Sparta Sarpsborgs kaptein Niklas Roest (35) vedgår at det han «gjorde» i NM-semifinalen mot Stavanger Oilers - som førte til tre kamper utestengelse - ikke skal skje på en ishockeybane.

UAKSEPTABELT: Sparta-kaptein Niklas Roest. Bildet er fra etter første NM-semifinalekamp (5–4 til Oilers) i Dnb Arena sist mandag.

Etter kampslutt i semifinale to i Sparta Amfi onsdag oppsto et slagsmål som involverte flere spillere bak hjemmelagets mål. Niklas Roest styrtet til og slo skaftet på sin kølle over nakken på Stavanger Oilers-spiller Jarrett Burton flere ganger.

– Jeg regnet med å få en utestengelse. Det er ikke slik som skal skje på en hockeybane. Jeg ville stille opp for en lagkamerat. Det vil jeg alltid gjøre. Men måten jeg gjorde det på er uakseptabel, sier den tidligere landslagsspilleren og eliteserieveteranen.

– Hensikten til Niklas (Roest) var å hjelpe en lagkamerat, som var én mot to motstandere. Virkemiddelet hans var langt over streken. Noe vi beklager, Niklas og vi i Sparta, sier Sparta Sarpsborgs trener Sjur Robert Nilsen.

Ishockeyforbundets disiplinærutvalg har ilagt Spartas kaptein tre kamper utestengelse fra NM-semifinalene (best av syv) etter Spartas seier onsdag (1–1 i kamper).

Spartas back Maksims Ponomarenko er også ilagt tre kamper utestengelse som følge av en takling mot Stavangers Ludvig Hoff. Stavangers Sander Hurrød er ilagt to kamper utestengelse for en takling mot Sparta Martin Grönberg.

Kamp tre spilles i Stavanger Oilers Dnb Arena fredag.

– Flere hendelser gikk over streken. Det var mye følelser gjennom hele kampen, småsmeller og tjuvsmeller. Det er en forklaring, men ingen unnskyldning. Det skal være følelser, men dette ser ikke pent ut, svarer Sjur Robert Nilsen på spørsmål om hvorfor oppgjøret i Sparta Amfi utartet.

Og endte med «masseslagsmål» og Roests gjentatte slag med kølla.

Roest forklarer at han ikke oppfattet at hans lagkamerat Marcus Fagerudd først slo kølla mot en Oilers-spiller. Men han så at to Oilers-spillere - Jarrett Burton og Steve Whitney - «overfalt» Fagerudd.

Sparta-treneren «mener ikke så mye» om at Roest - en av hans «bærende» spillere - ikke får spille de tre neste kampene. Han mener imidlertid at tre kamper utestengelse for hans back Ponomarenko er feil. Sjur Robert Nilsen hevder videoopptak, som er sendt til disiplinærutvalget, er bevis for det.

– Det er ikke en takling mot hode og nakke (begrunnelsen for utestengelsen). Derfor burde det vært frikjennelse, mener Sparta-treneren.

Derimot mener han at bildene fra Hurrøds takling av Grönberg «tydelig» viser at treffpunktet er Sparta-spillerens hode.

– Han får to kamper karantene. Forstå det den som kan, sier Sjurt Robert Nilsen retorisk.

Niklas Roest sier at Stavanger Oilers og Sparta Sarpsborg spiller fysisk og med mye fart, og at det er årsak til at en het batalje. Han understreker imidlertid at den for to dager siden «sporet av».

– Dommerne mistet kontrollen. Det var en vanskelig kamp å dømme, med mye i potten. Men det trenger ikke bli slik. Det er bra med følelser. Men ikke så langt som jeg dro det, sier han.

Hamar-laget Storhamar slo Stjernen fra Fredrikstad 5–2 i deres første semifinale torsdag. De to neste kampene spilles i Stjernehallen fordi den første der måtte avlyses på grunn av hull i isen.