RBK-spiss nærmer seg ny klubb: - Kan skje i løpet av få dager

Rasmus Wiedesheim-Paul (23) sier sjansen er stor for at han ikke er i RBK når laget reiser hjem fra Marbella.

Nærmer seg RBK-exit: Rasmus Wiedesheim-Paul. Fort allerede før klubben drar fra Marbella.

42 minutter siden

MARBELLA: – Jeg og klubben har pratet sammen, og er enig om at det er bedre at jeg får spilletid et annet sted akkurat nå.

Det sier Wiedesheim-Paul til Adresseavisen.