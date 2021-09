Katrine Lundes samboer: – Muligheten i Moskva er borte

Katrine Lunde spilte bare 14 minutter av Champions League-åpningen. Men blir i Vipers Kristiansand. Det fastslår samboer Nikola Trajkovic.

FORTSATT VIPERS: Katrine Lunde forblir i Kristiansand.

13. sep. 2021 14:01 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er viktig å avslutte denne historien nå. Nå gjelder det å se fremover for både Katrine og meg. Vi prioriterer familien, sier Trajkovic til VG.

Landslagets målvakt ønsket å følge ham til ny jobb som fotballtrener i Moskva. Men klubben sa nei til å avslutte Lundes kontrakt to år før tiden. Vipers ønsket slettes ikke å slippe 41-åringen til CSKA Moskva. Den russiske klubben de møtte i semifinalen av Champions League sist sesong og igjen møter i gruppespillet 23. oktober.

– Muligheten i Moskva er borte. Jeg drar ikke dit uten familien. Det er det som er det viktige, sier Trajkovic (40). Paret har datteren Attina (6) sammen.

Lunde kom sent inn i Champions League-åpningen i Györ lørdag. Hun fikk bare de siste 14 minutter i det klare tapet mot gamleklubben i Ungarn. Håndballekspert Geir Oustorp mener Vipers-kapteinen så preget ut.

– Lunde er profesjonell og forstår at begge parter må forholde seg til kontrakt. Men hvis lysten er borte, så er det over, sier han til VG.

Samboeren avviser at Katrine Lunde kan komme til å avslutte avtalen med Vipers og legge håndballen på hylla etter 316 landskamper for Norge.

– Jeg vil aldri ha godtatt at Katrine skulle avsluttet karrieren på en slik måte. Hun fortjener å avslutte en stor karriere på en god måte etter alt hun har gjort for landet og sine klubber, sier Nikola Trajkovic.

Vipers har beklaget at trener Ole Gustav Gjekstad i forrige antydet at CSKA Moskvas tilbud til Trajkovic var en skjult agenda for å få Katrine Lunde til klubben.

– No hard feelings, sier Trajkovic etter klubbens unnskyldning.

– Det er virkelig viktig for oss å stoppe denne saken nå og bare konsentrere oss om idretten. Katrine vil fokusere på sin jobb og jeg på min. Så kan vi snakke om fremtiden etter det, sier han. For Lunde inneholder de nærmeste dagene hjemmekamper mot Byåsen (onsdag) og Sävehof (lørdag).

EKS. RØDE STJERNE: Nikola Trajkovic (til venstre) i europacupkamp mot Basel og Eduardo Adelino da Silva i 2005. Til høyre Røde Stjernes Dusan Basta.

– Uttalelsene til Gjekstad var ikke veldig heldige, og det er en grunn til at klubben måtte beklage. Det er lett å tenke det når man ser på situasjonen med håndballbrillene, og ikke på mannens prestasjoner i fotballen. Jeg tror nok ikke klubben så hele bildet og familiesituasjonen når de kom med de uttalelsene, mener Geir Oustorp.

Katrine Lunde og Nikola Trajkovic møttes da han spilte for fotballklubben til Györ. Den tidligere Røde Stjerne Beograd-spilleren har to landskamper for Serbia. Etter at paret flyttet til Norge i 2017 har han trent Fløy i Kristiansand, men avsluttet jobben i 2.divisjonsklubben sist vår.

Ifølge Fædrelandsvennen skal han på lengre studieopphold i Røde Stjerne, Lokomotiv Moskva og Lazio.

– Jeg er i en prosess med det serbiske fotballforbundet for å skaffe meg pro-lisens. Det starter i begynnelsen av oktober, bekrefter Nikola Trajkovic.