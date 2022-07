Kyrgios minnes det forrige møtet med Nadal: – Jeg måtte tvinges ut av puben

Fredag er det duket for stjerneduell mellom Nick Kyrgios og Rafael Nadal i Wimbledon-semifinalen. Kyrgios sier han er en helt annen person en den som møtte Nadal i samme turnering tilbake i 2019. Men det spørs om Nadal kan stille.

PÅ ET HELT ANNET STED: Nick Kyrgios mener han var et helt annet menneske sist han møtte Rafa Nadal.

– Det var et tidspunkt i livet mitt der jeg måtte tvinges ut av puben klokken fire om natten for å møte Nadal i den andre runden.

Ordene tilhører Nick Kyrgios og er et tilbakeblikk til det forrige oppgjøret i Wimbledon mellom de to tennisstjernene i 2019.

Nå – tre år senere – skal de møtes igjen med en finale i potten. Natt til fredag meldte BBC at spanjolens semifinale likevel kan være i fare. En MR vil avgjøre om tennislegenden kan stille eller ikke.

Det er tydelig at Kyrgios håper på en ny mulighet mot Nadal før han må gi seg.

– Agenten min måtte komme og hente meg fire om natten før jeg skulle spille kamp på centercourten. Jeg har kommet en lang vei, det er helt sikkert, sier Kyrgios.

Australieren fortalte historien på pressekonferansen etter seieren hans mot amerikanske stortalentet Brandon Nakashima i åttedelsfinalen.

Dette er første gangen han skal spille en Grand Slam-semi i singelformatet. Tidligere år vant han Australian Open, da med bestekompisen Thanasi Kokkinakis i double.

Kyrgios mener han er blitt mer voksen de siste årene.

– Det handler om de daglige rutinene og folkene rundt meg. Jeg har et fantastisk støtteapparat. Fysioen min er én av mine beste venner. Agenten min er min beste venn. Jeg har den beste kjæresten i verden. Jeg har så mange folk rundt meg, de støtter meg, sier Kyrgios.

Tidligere i år åpnet tennisstjernen om en vond periode i livet der han slet med alkoholmisbruk og selvskading. Nå til dags forteller han at han knapt rører alkohol.

Han forteller videre at han har funnet tilbake til kjærligheten for tennis.

– Jeg føler jeg kan reflektere rundt de tunge tidene der jeg støtet alle vekk. Nå sitter jeg her i en kvartfinale i Wimbledon, jeg har det bra, føler meg rolig og mer moden. Det er en god følelse. Jeg er veldig velsignet. Jeg er veldig komfortabel med å være meg selv, sier Kyrgios.

I kvartfinalen gjorde Kyrgios kort prosess med chilenske Cristian Garin. Han vant etter tre sett, med sifrene 6–4, 6–3, 7–6.

– Jeg trodde hadde aldri trodd at jeg skulle være i en semifinale i en Grand Slam. Jeg trodde det toget hadde gått, sier Kyrgios etter seieren.

Rafael Nadal på sin side gjennom samtlige fem sett mot Taylor Fritz, men maktet til slutt å karre seg videre til tross for smerter i mageregionen.

Spanjolen venter en tøff kamp på fredag.

– Jeg håper at jeg er klar. Nick er en god spiller på alle underlag, men spesielt her på gresset. Han har en god gressesong, så det blir en stor utfordring. Jeg må være på 100 prosent for å kunne få flere sjanser, og det er det jeg håper å kunne gjøre, sier Nadal etter kampen.

SLITER: Rafael Nadals karriere nærmer seg slutten. Nå preges han ofte av skader.

Senere bekreftet Nadal at faren og søsteren ba ham om å trekke seg fra kampen på grunn av skaden.

Nå må han altså holde det i sjakk, og det mot kanskje tennisverdenens mest uforutsigbare spillere, både sportslig sett og i mindgames-sammenheng.

– Når Kyrgios begynner med sitt «kontrollerte kaos», vil nok det bety at han vil spille bedre. Det viktigste er å være forberedt på det, sier tidligere verdensener og Eurosport-ekspert Mats Wilander om det som venter Nadal.

– Det betyr at du ikke må bekymre deg. Ikke bry deg. Ikke hør på hva han sier. Ikke se på ham. Slå ballen som kommer mot deg, samtidig som at du må være klar over at spilleren på motsatt side er en av tidenes mest talentfulle spillere.