Regjeringen trekker støtten til X Games: – Kommer helt ut av det blå

Det er full klinsj mellom X Games Norge og regjeringen. Årsaken: Den forrige regjeringen lovet arrangøren full støtte. Den nye regjeringen har trukket denne støtten tilbake.

INGEN REPRISE? Marcus Kleveland fikk oppfylt barndomsdrømmen da X Games kom til Norge i 2016, her er han fra 2017-utgaven på Hafjell. I 2021 og 22 har X Games blitt avlyst på grunn av coronapandemien. Nå er spørsmålet om det blir noe også i 2023, men av helt andre grunner.

I et brev VG har fått tilgang til adressert fra Kultur- og likestillingsdepartementet til X Games Norge kommer det frem at pengene arrangøren ble lovet av Solberg-regjeringen er trukket fra statsbudsjettet.

– Er det ikke midler, så blir det ikke noe X Games i Norge, sånn er det, sier X Games-sjef Henning Andersen til VG.

Han er leder for Sahr, selskapet som på vegne av Disney-eide ESPN i mange år har organisert X Games i Norge.

Fakta Dette er X Games Norway Arrangert for første gang i 2016, i Oslo. Siden arrangert fire ganger, på Hafjell (2017), Oslo/Bærum (2018), Bærum (2019) og Hafjell (2020). 2021- og 2022-utgaven ble avlyst på grunn av covid-19. I stedet har X Games Norge arrangert kvalifiseringer til neste X Games. Hadde blitt innvilget 13 millioner kr for å arrangere X Games i 2022. Vis mer

Så sent som juni 2021 kunne VG skrive at X Games hadde fått innvilget 13 millioner fra daværende kulturminister Abid Raja (V) til å gjennomføre det internasjonalt prestisjefulle arrangementet i 2022.

Ikke bare det – Raja lovet også at X Games (og Ekstremsportveko på Voss) skulle bli «faste tilskuddsmottagere på statsbudsjettet».

– Men så kom omikron, sier Andersen.

Trekker tilbake Raja-lovnader

De nye tiltakene bremset planen om et storslått X Games i år, men planen ble å i stedet arrangere et kvalifiseringsrenn til 2023-X Games.

Trodde de.

Den nye regjeringen har nå trukket pengene Raja lovet, og gir samtidig beskjed om at regjeringen «ikke vil prioritere tilskudd til X Games sitt forslag til budsjettet for 2023». I samme brev ber kulturdepartementet om at X Games bruker de resterende pengene fra 2021 til å arrangere kvalifiseringsrennet på Dombås om fire uker.

Men etter det er det stopp på pengene.

– Det er det vi ikke forstår, og det kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) må svare på. De ber oss lage kvalikene for unge talenter som har en drøm om å kvalifisere seg til X Games. Hvorfor skal de komme hit nå, og delta i en kvalik til et arrangement regjeringen ikke vil støtte? spør X Games-sjefen.

I et åpent brev til kulturministeren spør Andersen hvorfor de nå skal invitere til en «meningsløs» kvalifisering.

– Hvis X Games selv mener det ikke er noe vits å gjennomføre arrangement i 2022 som de har søkt penger om, fordi de ikke er sikret penger i 2023, er det noe de må avgjøre selv, skriver kulturminister Anette Trettebergstuen i en e-post til VG.

FORVIRRET: X Games-sjef Henning Andersen forstår ikke ønsket til regjeringen.

Mener «fast post» aldri fantes

I tillegg hevder kulturministeren at det ikke er noen som har fått «fast plass» på statsbudsjettet, selv om dette står skrevet i forslaget til statsbudsjettet for 2022.

«Regjeringen foreslår å videreføre tilskudd til X Games (...) slik at de blir faste tilskuddsmottagere på statsbudsjettet. Dette gir forutsigbarhet til arrangørene som langsiktige, faste mottagere på statsbudsjettet, og er med på å sikre at arrangementene befester sin viktige rolle nasjonalt og internasjonalt», står det i dokumentet fra oktober 2021, vedtatt i desember.

– Så det kommer helt ut av det blå. Det hadde også vært mer skånsomt og ansvarlig å fjerne den faste posten over flere år, sier Andersen.

Kvalifiseringen på Dombås (snowboard og freeski) skal etter planen gå av stabelen i starten av mars. Invitasjoner er ennå ikke sendt ut i påvente av regjeringens vedtak, men et titalls norske og internasjonale utøvere i alderen 16 til 25 år sitter klare til å dra til Dombås for egen regning på kort varsel for å følge X Games-drømmen.

Kulturdepartementet har ifølge Andersen fått grundig informasjon om formatet på kvalifiseringen.

– Så vi forstår ikke hvordan de kan ha misforstått. Mener den norske regjeringen at vi skal forlede så unge, håpefulle mennesker på den måten?

– Jeg mener det er ryddig at vi allerede nå sier at de ikke kan regne med støtte til neste år, noe som gir dem god anledning til å finne andre finansieringskilder, svarer Trettebergstuen.

TREKKER STØTTEN: Anette Trettebergstuen plukker ikke opp stafettpinnen til forrige kulturminister Abid Raja, og vil trekke støtten til X Games.

– Avhengig av offentlig støtte

– Det synes vi blir et veldig lettvint svar. X Games i Norge har alltid vært avhengig av offentlig finansiering, og slik vil det være. Nå må vi ta en prat med alle utøverne og alle partene i arrangementet for å se hva vi gjør. Det er ikke en beslutning jeg kan ta nå, sier Andersen.

X Games har siden det første historiske arrangementet i 2016 lent seg på offentlig støtte. Godt over 60 prosent av budsjettet har vært offentlig finansiert. Nå mener regjeringen at det er det amerikanske mediehuset ESPN, som sender X Games i USA, som må ta sin del av regningen, da de har «en verdi på en tredjedel av hele Norges statsbudsjett for 2022», skriver Trettebergstuen.

– Etter flere år med støtte mener vi tiden er inne for å prioritere annerledes. Når ESPN arrangerer andre steder i verden er det i all hovedsak finansiert av kommersielle sponsorer. Det håper vi de vil være villig til å gjøre i Norge også, uten penger fra den norske breddeidretten, sier hun.

Arrangøren har ventet på et svar fra regjeringen siden i fjor høst, og da det virkelig begynte å haste sist uke fikk de beskjed på telefon at det bare var å sette i gang med snøproduksjonen på Dombås, da det arrangementet ikke var i fare.

– Så de må nesten få svare på hva de har tenkt, sier Andersen.

– X Games og ESPN må selv vurdere om de vil gjennomføre i Norge, på samme vilkår som de gjør i andre land, uten offentlig støtte. X Games har fått betydelig norsk støtte gjennom mange år, det norske skimiljøet er ledende i verden og jeg håper at et så stort kommersielt arrangement fortsatt vil finne det interessant for sporten å ha arrangementer i Norge, sier Trettebergstuen.

Det er ikke den første dårlig nyheten for norske snowboard- og freeski-utøvere. I januar mistet brettforbundet alle sponsorene sine.

– X Games er den eneste internasjonale konkurransen disse utøverne har i Norge. Jeg synes det er ekstra tøft, når de først mister sponsorene, så mister de arrangementet. Hva har de igjen da?

Fungerende ordfører i Dovre kommune Guri Ruste har også sendt et brev til kulturministeren der de skriver at de ser «med stor uro på utfordringene X Games Norway nå sliter med», og sier de støtter arrangørselskapet Sahr.

Selv om regjeringen skulle stå ved vedtaket om å kutte midlene til X Games kan fortsatt Stortinget «redde» arrangementet, da det er de som har siste ord. Da vil dog trolig tiden bli for knapp til å arrangere kvalifiseringen på Dombås.