Weng bekrefter at OL ryker: – Drømmen om revansje knust

Mandag kom Heidi Weng hjem til Norge etter å ha vært isolert i Seiser Alm med coronasmitte. Dermed kunne det virke som hun ville rekke den siste delen av vinterlekene i Beijing. Nå bekrefter hun at det ikke kommer til å skje.

REISER IKKE: Tirsdag kom bekreftelsen på at Heidi Weng ikke reiser til OL i Beijing.

10 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Drømmen om revansje i OL ble knust for min del. Det er jo «bare» et OL, men leit likevel, skriver skiløperen på Instagram.

Dermed bekrefter hun at hun ikke reiser til Bejing, etter at hun i går kom hjem til Norge etter å ha sittet i isolasjon med coronasmitte i Seiser Alm.

I innlegge takker hun og alle som har sendt meldinger og Anne Kjersti Kalvå som ble smittet samtidig som henne.

– Anne Kjersti vi har ledd, felt tårer, vært irriterte og frustrerte sammen. Min redningskvinne på turen, skriver Weng etterfulgt av et hjerte.

Like etter at Weng la ut innlegget på sosiale medier, kom også bekreftelsen fra forbundet om at OL ryker.

– Det viser seg at det har tatt lengre tid enn vi hadde håpet å få Heidi OL-klar etter en covid-infeksjon, sier langrennssjef Espen Bjervig i en pressemelding og fortsetter:

– Grunnet covid-restriksjoner og testrutiner i Kina blir det heller ikke aktuelt å sende en erstatter for Heidi.

Bjervig bekrefter samtidig at det ikke blir aktuelt å sende ned en erstatter.

– Med den erfaringen vi nå har med usikkerhet rundt testing etter karantene, blir det for kort tid og testing etter karantene, med tanke på høydeakklimatisering, å sende en erstatter, forklarer Bjervig. Det ble sagt at Anne Kjersti Kalvå, som også ble coronasmittet i Seiser Alm, var reserve dersom Weng ikke skulle bli klar.

Weng var i storform mot slutten av Tour de Ski og ble sett på som det nest beste distansekortet i OL etter Therese Johaug. Nå går både 10-kilometeren i klassisk stil (som uansett hadde kommet for tidlig), tremila og stafetten i Kina uten henne.

For en drøy uke siden skrev landslagstrener Ole Morten Iversen til VG at de venter på Heidi Weng, så lenge det er en bitte liten mulighet for at hun kan ta seg til Kina.

– Vi venter i det lengste på Heidi. Så lenge det er en bitteliten mulighet, så venter vi. Hun er en av våre få pallkandidater på tremila, så det venter vi på, understrekte Iversen da.