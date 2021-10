Bryter Grace Bullen hardt ut mot eget forbund

Etter VM på hjemmebane sitter bryter Grace Bullen igjen med mye sinne. Det sier hun til NRK.

Norske Grace Bullen (t.v.) i kamp mot Linda Morais fra Canada under VM i bryting 2021. Det ble med denne ene kampen for Bullen.

Nå nettopp

Det som skulle bli høydepunktet for de norske bryterne, ble et hardt slag for kvinnene. Ingen av de tre seniorene gikk videre fra første kamp. Juniorene, som hadde gledet seg til å stille på hjemmebane, fikk ikke lov til å være med av sitt eget forbund. Det fikk mange til å komme med kraftig kritikk.

Tidligere verdensmester Ine Barlie var blant dem, Gudrun Høie, landslagstrener for junior og ungdom, likeså.

Flere mente det var feil å holde kvinne tilbake, når forbundet nettopp er med i et prosjekt der kvinnene skal få flere muligheter. Grace Bullen er ambassadør i Like Muligheter, der hopper Maren Lundby og friidrettsutøver Amanda Iuell også fronter denne saken.

Nå går Norges beste bryter Bullen hardt ut i et intervju med NRK. Hun mener kvinnene blir dårlig behandlet. Det har igjen ført til at flere av de beste seniorene la opp eller ikke lenger vil være på landslaget etter VM.

Sofia Aak, Silje Kippernes, Iselin Solheim og Ramona Eriksen er i denne gruppen, men årsaken til at Eriksen må satse utenfor landslaget, er at hun ikke har råd til å betale de 25.000 kronene det koster å være med.

– Jeg sitter inne med mye sinne, forklarer Bullen og sier i intervjuet:

– Jeg vet at vi hadde fått flere brytere om vi hadde faste rammer.

Gjør forskjell

Det bryterne først og fremst klager på er at kvinnene, i motsetning til herrene, ikke har hatt noen landslagstrener siden mai. Da ga svenske Lotta Andersson seg.

Hun bodde i hjemlandet, og mange ønsket at hun skulle følge utøverne tettere enn det hun gjorde.

– Jeg kan ikke klage på samme måte, fordi jeg fikk en trener som fulgte meg opp, sier Iselin Solheim til Aftenposten.

Hun satset både på OL og VM, men da hun ikke lyktes med OL-kvalifisering, var jobben til landslagstreneren offisielt over. Etter VM la hun opp.

Klubbene fikk hovedansvaret for de aktive på kvinnesiden, mens herrene hadde jevnlige samlinger og sparringer, også i utlandet.

Til NRK sier Ramona Eriksen at det har vært veldig tøft og demotiverende. Mangel på plan, det at Bullen som dro til Georgia og hun til Bulgaria, endte med mangel på lagfølelse. Hun synes det er trist at kvinnene ikke får den samme støtten som mennene, og at det ikke blir stilt samme krav til trenere. Det er mangel på struktur.

Derfor er Ramona Eriksen en av dem som trener med klubben Atlas BK i Fredrikstad, der Høie er en av trenerne.

– Et gufs fra fortiden

Ine Barlie mener også at forbundet har et stort forbedringspotensial. Selv var hun landslagstrener for mange år siden, og har i årevis vært trener i klubben Kolbotn.

– Opplegget for kvinnene var bra med Lotta. Hun var en samlende og dyktig person. Det er uheldig at en trener som skulle overtatt, ikke har startet foreløpig.

Barlie mener at det som er viktig nå er at kvinnene samles og får lagfølelse.

– Hvis man driver hver for seg, blir det ingen suksess. På et lag vil det være noen som lykkes, kanskje til og med en av dem man ikke trodde på.

Barlie har sett over år at kvinnene ofte utelates fra forbundets planer.

– Vi må huske på at de også vil satse, på samme måte som herrene. Det er leit at forbundet har foredrag om likestilling, og så blir ikke Like Muligheter fulgt opp. Dette er som jeg har sagt tidligere, et gufs fra fortiden.

Det Grace Bullen vil er at forbundet skal satse like mye på kvinnene som på herrene, her representert ved Oskar Marvik.

Forbundet svarer på kritikken

Norges bryteforbundet har fått kritikken fra NRK. Der opplyser generalsekretær Morten Sandnæs at det vil bli endringer. Fariborz Beserati er ansatt og skal ta over som landslagstrener fra 1. november. Han og sportssjef Erik Rønstad ønsker å få til det som ble lovet allerede i 2014, å samle de beste sentralt i Oslo-regionen.