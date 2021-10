Lund slutter på landslaget - ferdig som Berge-assistent

Børge Lund (42) er ferdig som assistent for Christian Berge på det norske håndballandslaget.

GIR SEG: Børge Lund skal ikke lenger sitte på benken under landslagets kamper.

11. okt. 2021 10:06 Sist oppdatert nå nettopp

Det forteller klubben han er trener for, Elverum, til Østlendingen.

– Vi har hatt et ønske å ha Børge for fullt hele tiden, så når han først velger å gjøre dette, er vi veldig glade for det, sier Nils Kristian Myhre i sportslig utvalg i Elverum Håndball Herrer til avisen.

Lund har hatt en 30 prosents stilling i håndballforbundet i tillegg til stillingen som trener for Elverum. Nå blir han klubbtrener på heltid. TV 2 erfarte det samme tidligere mandag formiddag.

Det skal være totalbelastningen som nå gjør at Lund gir seg på landslaget.

De siste ukene har det stormet rundt landslagstrener Christian Berge og hans potensielle dobbeltrolle i Kolstad. Trønderklubben satser tungt og vil ha med Berge som trener.

For de andre klubbene i ligaen har det vært problematisk at Berge har forsøkt å lokke med seg landslagsspillere til Kolstad. Håndballpresident Kåre Geir Lio har irettesatt Berge for fremstøtene.

– Han har jobbet for det beste for Kolstad og noe han tror er til det beste for norsk landslagshåndball. Han har gjort ting som vi ikke ønsker at han hadde gjort, har Lio sagt til VG.

Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Magnus Gullerød skal være blant spillerne Begre har vært i kontakt med.

– Han har vært for offensiv og ekspansiv med tanke på samtaler med spillere, og andre, sier håndballpresidenten.

Lunds dobbeltrolle med landslaget og Elverum har også tidligere blitt problematisert. Han har jobbet med landslaget siden 2016.