Fullt kaos i norsk innebandy – trener trakk seg rett før VM

Landslagstrener i innebandy Johnny Petersen har trukket seg i protest mot forbundet en måned før VM. Ifølge VGs opplysninger gjelder dette også flere spillere.

KAOS: Trenere og spillere har trukket seg fra innebandylandslaget fordi blant annet Ketil Kronberg (til venstre) ikke får være med.

4. nov. 2021 17:37 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg kan bekrefte at jeg har trukket meg. For det første føler jeg at når et forbund ansetter meg som landslagssjef, vil jeg si det er jeg som bestemmer hvilke spillere jeg vil ha med til et VM, sier Johnny Petersen til VG.

Bakgrunnen for konflikten skal være at forbundet nekter tre av Norges beste spillere, Marcus Pedersen, Tobias Hjort og Ketil Kronberg, å være med i VM-troppen til Johnny Petersen.

Grunnen skal være at samtlige spillere før landslagssesongen må gjennomføre en rekke fysiske tester kalt «Vikingen». De tre nevnte spillerne hadde ikke mulighet til å stille opp på disse testene før sesongen.

41 år gamle Kronberg har hatt stor suksess i Sverige, her omtalt som «norska kungen» i Aftonbladet, og blir sett på som en legende i norsk og internasjonal innebandy og skulle deltatt i sitt ellevte VM.

At disse tre spillerne ikke fikk være med i VM-troppen var mot trener Johnny Petersens vilje og har altså ført til at han og trenerteamet har trukket seg. Ifølge VGs opplysninger har også flere av spillerne nå takket nei.

Generalsekretær i bandyforbundet, Tomas Jonsson, har ikke besvart VGs henvendelse torsdag.

– Dette er en sort dag for norsk innebandy, sier Paolo Caroprese, eliteserietrener for IK Akerselva og skribent for Norges største innebandyblogg, til VG.

Landslagstroppen skal presenteres i morgen. Ifølge Caroprese må forbundet snakke med 20 nye spillere og finne en ny landslagssjef. Om Norge ikke stiller lag i VM, vil de få en bot og bli utestengt fra neste mesterskap.

– Jeg hadde ikke fått noe informasjon fra forbundet om at jeg ikke kan ta ut noen spillere, før dagen før det skulle offentliggjøres. Da føler jeg det ble litt kort tid. Det er vi veldig sterkt uenige. Jeg vil gjerne ha med dem jeg har tatt ut, sier Petersen til VG.

– En av spillene er Ketil Kronberg og han er vår største stjerne. Han har 10 strake VM. Han kunne fått VM nummer 11 og det er det kun én i verden som har. I stedet for å være kjempestolt av det, velger forbundet å ikke ta ham med. Jeg vil ikke være den landslagssjefen som ringer til Ketil og sier han ikke får lov til å være med, fortsetter han.

VM skal arrangeres i Finland i desember.

VG har også snakket med Kronberg selv, som forteller om saken fra sin side:

– Jeg fikk en telefon fra forbundet på mandag med beskjed om at jeg ikke oppfylte kriteriene med tanke på at jeg ikke har vært med de siste to årene. De ville egentlig at jeg skulle trekke meg, men det var uaktuelt, sier Kronberg.

– Hva synes du om at treneren og at spillere takker nei?

– Jeg ser på det som en svart dag for norsk innebandy. Jeg har vært med siden VM på hjemmebane i 2000. Grunnen til at jeg ikke har vært med de to årene er ikke fordi jeg ikke vil, det har handlet om familiesituasjon og at jeg bor i Sverige, svarer Kronberg.