Snittalderen på landslaget er over 30: – Ikke lett å kaste ut noen

FORNEBU (VG) De norske håndballjentene hadde det høyeste alderssnittet blant topplagene i OL. Landslagssjef Thorir Hergeirsson (57) mener det er en fordel.

BRONSEJENTER: Marit Malm Frafjord, Stine Skogrand, Nora Mørk og Silje Solberg var med da Norge sikret OL-bronse i Tokyo.

– Jeg kan noen ganger tenke selv at jeg tar plassen fra en ung spiller som kanskje har store drømmer og at det kanskje er på tide å slippe andre til. Men jeg har jo også veldig lyst til å være med. Så det kan være et lite dilemma, sier landslagsveteran Katrine Lunde til VG.

Etter flere år med tilnærmet lik stamme, var alderssnittet på det norske håndballandslaget som tok bronse i OL på 30,2 år. Det var det høyeste alderssnittet blant topplagene på kvinnesiden i lekene. Til sammenligning var herrelandslagets snittalder på 28, mens kvinnelandslaget i fotball per september 2021 hadde en snittalder på 24,4.

– Det er fascinerende å se at vi fortsatt har en 40 år gammel Katrine Lunde. Det er fantastisk og bør være en motivasjon for mange. Vi har mange rundt 30, og det er ingen høy alder i internasjonal håndball. Men det handler nå også om å finne de som skal komme etter de neste to til fire årene. Ikke minst de som skal dra det videre etter et eventuelt OL i 2024, sier Thorir Hergeirsson.

Landslagssjefen mener ikke det er en ulempe at de norske håndballjentene begynner å «dra på årene» – heller det motsatte.

– Kontinuitet er en vesentlig del av toppidrett og håndball er i stor grad en erfaringsidrett. Vi har klart å fase inn nye folk underveis uten at det blir store utskiftninger på en gang. Jentene som er født mellom 1990 og 1994 er i sin beste alder. Sånn sett er det midt i blinken, for vi har mange av dem, sier han.

9. november skal VM-troppen tas ut.

Reistad (22) imponerer

Den eneste spilleren under 27 år i OL var Henny Reistad (22). Hun ble tatt ut til sin første mesterskapstropp i 2018, og har spilt på seg mye rutine tross sin fortsatt unge alder. Hun mener det ikke har vært rom for flere unge talenter de siste årene når nivået har vært så høyt som det er.

– Det er vanskelig å komme med på et landslag som er så bra som Norge har vært de siste årene. Men vi har jo alltid tatt med de beste spillerne. Og når man kommer opp har det ikke så mye å si om man er 24 eller 30, sier hun.

– Det har vært for mange gode spillere som har vært aktuelle og som man ikke har kunnet gått utenom. Så det synes jeg har vært riktig. Selv om man trenger yngre spillere, er det også andre spillere som hadde måttet bli tatt ut og som trenger landslagserfaring de også, legger hun til.

KOMET: 22 år gamle Henny Reistad har ofte sprudlet på landslaget etter hun ble tatt opp i 2018. Her fra sommerens OL i Tokyo.

– Må være virkelig gode

Selv om Lunde innrømmer at hun iblant har tenkt på alder, mener hun heller ikke at det har vært lett for unge spillere å spille seg inn på et landslag som har holdt et så høyt nivå over lang tid.

– Vi har hatt noen gode generasjoner som har vært med veldig lenge. Det er ikke lett å kaste ut noen. De unge som kommer opp må være virkelig gode for at man skal velge å bytte ut noen som er rutinerte, sier hun.

Lunde mener norsk håndball har vært flinke til å legge til rette for at man skal kunne være aktiv lenge.

– Flere har barn, og man viser at det ikke er noen hindring. Sånn sett har forbundet lagt noen gode retningslinjer som viser at selv om du er kvinne, skal du få være med lenge og de skal hjelpe deg frem. Det er ikke noen hindring, sier hun.

– Tror du noen generasjoner kan ha følt seg oversett?

– Nei, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tenker at om du er god nok, så er du inne. Der regner jeg med at Thorir og Tonje Larsen har veldig god kontroll på alle de yngre spillerne, svarer Camilla Herrem. Hun debuterte på landslaget tilbake i 2006.

Da håndballjentene var samlet til to kamper mot Slovenia tidlig i oktober, var flere ferske spillere hentet opp for å gi andre hvile. Det ga flere nye muligheten til å vise seg frem.

Hergeirsson forteller at han spesielt synes landslagene med jenter født i 2000 og 2001 består av spennende typer.

– Kan noen av de unge og ferske spille seg inn allerede til VM-troppen i desember?

– Alt er mulig. Vi må se på det, det er mange ting å ta hensyn til. Det er nok sannsynlig at dette er mesterskapet hvor man kan eksperimentere litt, svarer landslagssjefen.

Han sikter til at det er et mesterskap som ikke har betydning i form av kvalifisering, selv om han understreker at det likevel betyr veldig mye sportslig.

– Sånn sett går det an å gjøre en del ting annerledes. Men samtidig har norsk håndball høye ambisjoner på vegne av landslaget. Spillerne og samarbeidspartnere har høye mål og ønsker å være med og kjempe i toppen, sier Hergeirsson.

– Vi er i en fase nå hvor vi må se litt på hva som har skjedd i perioden nå hvor rekruttlagene ikke har fått spille landskamper på grunn av coronapandemien. Mange har hatt god utvikling i klubbene. Vi har en god del jenter mellom 1996 og 2001 i første omgang. Der skal vi finne noen som skal opp og utfordre, avslutter landslagssjefen.