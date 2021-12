OL-flytrøbbel: – Ikke der for å jobbe med sommerkroppen

OL-veteran Torger Nergård (47) liker ikke tanken om at han og curlinglandslaget må «sparke i grusen» i Beijing i en uke før de får lov til å gå på isen i OL-byen.

KOSTET SEG TIL OL: Skip Steffen Walstad (f.v), Markus Høiberg, Magnus Vågberg og Torger Nergård feirer seieren over Finland i OL-kvalifiseringen i Nederland i midten av desember.

– Det blir ganske lenge å være der uten å få trent. Det er ikke gunstig. Men hvis det blir slik, blir det slik, sier Norges viseskip foran sitt sjette OL.

Det blir spesielt, for å bruke ordene til curlingforbundets sportssjef og generalsekretær, Pål Trulsen.

Curlinglandslagets Team Ulsrud endte på 6. plass i Pyeongchang-OL for fire år siden. Torger Nergård la opp ett år senere, gjorde comeback og er nå den eneste av «gamlegutta» på det nye landslaget, ledet av skip Steffen Walstad (32). Vinterlekene 2022 ligner heller ikke mye på Torger Nergårds første for 20 år siden, samt de fire etter gullmedaljen med Team Trulsen i Salt Lake. Det vil derimot bli pandemi-likt sommer-OL i Tokyo, med strengt smittevern og risiko for kansellerte flyavganger.

Det siste innebærer trøbbel for curlinggutta, slik situasjonen er nå.

Olympiatoppen er norsk idretts OL-ansvarlige og har chartret to fly fra Norge til Beijing. Det første med avgang 27. januar, det andre 31. januar. Åpningsseremonien er 4. februar. Norges mixed double-lag med ekteparet Magnus Nedrebotten og Kristin Skaslien starter sine innledende kamper to dager før. For dem passer det bra å dra 27. januar, seks dager før turneringsstart.

BRONSEPARET: Magnus Nedrebrotten og Kristin Skaslien vant OL-bronsemedaljen for fire år siden og VM-sølvmedaljen i vår - og er klare medaljekandidater i mixed double i Beijing om en drøy måned.

Torger Nergård og herrelandslaget begynner imidlertid 9. februar - dagen etter finalene i mixed double. Ankomst Beijing 10 dager før turneringsstart er ikke en ønskedrøm.

– Det beste ville være å reise til Sør-Korea eller Japan, og trent der (på is) frem til et par dager før turneringen starter i Beijing - slik vi gjorde i Pyeongchang, sier Torger Nergård.

På grunn av alle konsekvensene av alle restriksjonene, er en 2018-reprise «no go» nå.

– Vi skal ha OL i en pandemi. Rammer og forutsetninger endres. Vi må være gode på å håndtere de endrede betingelsene. Det er mulig for de forskjellige idrettene å reise på andre datoer (enn 27.1/31.1). Hver idrett står fritt til det. Det må vurderes ut fra smittevern og økonomi, sier kommunikasjonsansvarlig Halvor Lea i Olympiatoppen.

– Vi er opptatt av at de to flightene (til Olympiatoppen) har lavere risiko når det gleder smittevern, sier han.

Foreløpig er 47 norske utøvere tatt ut til OL 4. til 21. februar.

Ifølge Halvor Lea står også alpint - fartsutøverne - overfor samme problem som curlingherrene. Utfor og Super-G menn går 6. og 8. februar, for kvinnene er datoene 11. og 15. februar.

– Er er det noe Kina kan, er det strenge nok regler, sier sportssjef Pål Trulsen.

– Slik det er for øyeblikket, må vi oppholde oss i leiren (deltagerlandsbyen) og i hallen - men kun når vi selv skal spille (9. februar). Første gang vi vil få lov til å trene der, er 7. eller 8. (februar). Det blir lenge å gå og sparke i grusen.

OL-SKIP: Steffen Walstad i aksjon under VM i Calgary i april.

– Vi kan ikke gå rundt i leiren der en uke. En uke uten å få trene, er ikke optimalt, tilføyer han.

Han påpeker at det fins «treningsapparater» tilgjengelig i deltagerlandsbyen, og bemerker - nærmest i parentes - «så får’n spise» og se på Netflix.

– Gutta er glad i å løfte vekter. Men vi er ikke der for å jobbe med sommerkroppen, understreker Pål Trulsen med tanke på utbyttet av styrketrening kontra spilltrening på is de siste dagene før kampene setter i gang.

Generalsekretærsportssjefen påpeker at det er likt for alle. Konkurrentene strir med logistikken. Det fins også alternativer til Olympiatoppens to charterfly. Men de er ekstremt dyre, og antakelig langt fra like gode med hensyn til smittevern. Pål Trulsen har erfaring med både det ene og det andre.

Rullestollandslaget spilte nylig VM i Beijing. Trulsen hevder - spøkefullt - at forbundskontoret må spise knekkebrød til lunsj ett år fremover for å kunne betale regningen for den flyturen. Kinas nasjonale flyselskap er for eksempel ifølge Trulsen ikke særlig fristende å fly langt med, fordi maten om bord ikke er all verden.