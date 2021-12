Slik gikk RBK glipp av Botheim-millionene

Det er mandag 15. februar 2021. Erik Botheims kontrakt med Rosenborg er nettopp terminert. Spisstalentet som ble hentet allerede sommeren 2016 er ikke lenger RBK-spiller.

Erik Botheim har hatt stor suksess i Bodø/Glimt etter overgangen fra Rosenborg.

10 minutter siden

Nyheten sprer seg raskt i RBK-garderoben. Oppfatningen blant lagkamerater er at Botheim er på vei til HamKam. Men før mandagens arbeidsdag er over, vet hele garderoben at Botheim vil sitte på flyet til Bodø morgenen etter.

Og Botheims tilværelse som klubbløs viser seg å være svært kortvarig. Kun to dager senere, onsdag 17. februar, presenteres han som Bodø/Glimt-spiller. Resten er historie. Botheim griper sjansen med begge hender på Aspmyra, og med 15 mål blir han lagets toppscorer denne sesongen.