Casper Ruud tapte finalen. Det han gjorde etterpå, ble hyllet av 15.000 tilskuere.

PARIS (Aftenposten): Casper Ruud ga det et ærlig forsøk, men opplevde det mange har gjort før ham: Rafael Nadal taper ikke French Open-finaler.

Casper Ruud kjempet tappet, men Rafael Nadals erfaring og evne overvant ham. Nordmannen smilte likevel på podiet da han fikk annenpremien.

5. juni 2022 17:30 Sist oppdatert nå nettopp

Casper Ruud – Rafael Nadal 3–6, 3–6, 0–6

Rafael Nadal begravde ansiktet i hendene i pur glede. Han tuslet bort til nettet og ga en god klem til mannen han hadde slått: norske Casper Ruud.

Finalen var Ruuds første oppgjør med barndomsidolet Nadal. Det var Norges første Grand Slam-finale noensinne på herresiden.

Det ble tap mot mannen som tok sin 14. seier på grusen i Paris, sin 22. Grand Slam-tittel totalt. Ingen har flere.

Under talen etterpå sjarmerte Ruud de 15.000 tilskuerne på Philippe-Chatrier-arenaen.

– Det viktigste er å gratulere Rafa. Dette er din 14. gang. Vi vet hvilken mester du er. I dag fikk jeg føle hvordan det er å spille mot deg i en finale, sa Ruud, til stor latter fra de oppmøtte.

Nordmannen har i flere år trent på idolets tennisakademi.

– Teamet og familien din har tatt meg imot med åpne armer. Takk for det. Du er en sann inspirasjon for meg og alle som ser tennis verden rundt.

«RUUUD!» ropte publikum.

Det kunne høres ut som buing, men det var egentlig deres hyllest til Casper Ruud.

For han tapte, men kan være stolt av å ha levert en bragd for historiebøkene uansett. Nadal gratulerte ham med å ha kommet helt til finalen.

– Det var en glede å spille finale her med deg. Du er super, sa mesteren.

Nadal-feber

Det var et folkehav utenfor arenaen før kampstart. Forventningen lyste i øynene på de mange tusen menneskene som stilte seg i kø for å komme inn på finalen.

De fleste tenkte nok at de hadde kommet for å se Rafael Nadal ta sin 14. French Open-tittel. Han har aldri tapt finalen i Paris.

Hvis Ruud vant, ville han bli bare den tredje spillere til å slå ham her. Novak Djokovic (to ganger) og Robin Söderling har gjort det tidligere.

– Den tøffeste utfordringen i sporten, har Ruud sagt om å skulle slå Nadal i en French Open-finale.

Tvilen var uansett liten om hvem majoriteten inne på Philippe-Chatrier heiet på. Det var tett mellom de spanske flaggene. «Rafa!»-ropene begynte allerede en halvtime før spillerne entret arenaen.

Ruud ble applaudert inn på banen. Det var likevel lite imot mottagelsen Paris’ store favoritt fikk. Rafael Nadal ble møtt med et brøl da han gikk på banen som French Open-finalist for 14. gang.

De neste timene skulle gi ham den 14. tittelen også.

Casper Ruud har trent på Rafael Nadals tennisakademi. Søndag spilte de sin første kamp mot hverandre.

Merkelig start

De følte på hverandre i den første ballvekslingen. Det var musestille, helt til Ruud mislyktes i å returnere et Nadal-slag som endte dypt i banen.

«VAMOS!» ropte publikum.

Med det var tonen satt. Nadal tok det første gamet enkelt. Så skulle Ruud serve. Han trengte en god start. Å vinne sine egne servegame er helt avgjørende for å lykkes. Spesielt når Rafael Nadal er motstander.

Ruud forsøkte å styre poengene med sin gode forehand, men Nadal viste sin utrettelige evne til alltid å sende ballen tilbake. Han brøt Ruuds serve på første forsøk. En marerittstart for nordmannen.

Så skjedde noe spesielt. Nadal gjorde umiddelbart to strake dobbeltfeil på egen serve. Det ga Ruud muligheten til å bryte tilbake, noe han klarte.

De var like langt etter en spesiell åpning på kampen. Og mer spesiell ble den, da Ruud heller ikke i neste game klarte å holde egen serve. Tre av kampens fire første game hadde endt med servebrudd.

Nå var imidlertid Nadal i gang. Den gamle mesteren tok kommandoen. Ruud prøvde å slå tilbake. Blant tilskuerne var det noen som ropte også hans navn. De ga sin støtte til en norsk underdog som blir stadig bedre likt i Paris, men Nadal servet hjem settet.

Casper Ruud hadde flere gode øyeblikk, men gjorde også en del ukarakteristiske feil.

Oppmuntret av fansen, men kjempet i oppoverbakke

Ruud hadde fått en vanskelig start, men ingen av spillerne hadde vært på sitt beste. De slo et stort antall upressede feil, altså slag som ender i nettet eller utenfor banen, når man har god tid og ikke er under press.

Om Ruud hevet seg, kunne mulighetene være der. Han holdt på å starte med å bli brutt igjen, men reddet seg inn. Han så ut til å vokse seg mer inn i kampen. De harde forehandvinnerne virket å ende på rett side av krittmerket oftere enn i det første settet. Nadal fikk tøffere kamp.

Så spilte Ruud seg til 40–0 i Nadals servegame. Deretter gjorde spanjolen nok en dobbeltfeil. Nordmannen ledet settet, men ikke lenge.

For Nadal slo rett tilbake. Da Ruud slo en av de avgjørende ballene litt for langt, snudde han seg bort i fortvilelse. Nadal knyttet neven og brølte av glede. Spanjolene på tribunene gjorde det samme.

Likevel: Ruud bet fra seg. Noen av poengene han vant, var vakre.

Dessverre for 23-åringen fra Snarøya ble han brutt nok en gang. Et sett som så lovende ut, var i ferd med å glippe. Feilene snek seg tilbake i spillet hans. Da Nadal presset ham i enda et servegame, var det Ruuds tur til å bomme to ganger på serven.

Settet var over. Ruud hadde slått 21 upressede feil, 7 mer enn Nadal.

Hyllet, men tapte

Ruud trengte et mirakel. Det ble vanskelig å få til da han ble brutt tidlig også i det tredje settet.

Men han ga seg ikke. Han forsøkte å slå tilbake. Under en duell helt fremme med nette virket han utspilt. Så lurte han ballen forbi Nadal med da han akkurat nådde ballen med et backhandslag.

Publikum jublet høylytt for det imponerende slaget. Applausen illustrerte hva Casper Ruud har fått til de siste ukene. Rafael Nadal er og blir French Opens kjæledegge, men Ruud høstet likevel stor hyllest de gangene han lyktes på den røde grusen. Det er ikke mange som får så mye støtte i møte med Nadal her.

Settet ble likevel en formalitet, til tross for Ruuds innsats. Enkeltøyeblikkene var som sagt gode, men feilene ble for mange. Nadal var stødig og rutinert. Ustoppelig, slik han pleier i disse tilfellene.

Pokalen var hans.

Samtidig er Casper Ruud én viktig erfaring rikere.