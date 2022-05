Historien om Rekdal og Fagermo: – Han er én av få trenere jeg snakker med

I over ti år har Kjetil Rekdal og Dag-Eilev Fagermo provosert og engasjert Fotball-Norge. Søndag er det to rutinerte trenere under press som møtes i Oslo.

Kjetil Rekdal og Dag-Eilev Fagermo diskuterer etter kampen mellom Odd og Aalesund i 2011. Elleve år seinere møtes de nok en gang.

23 minutter siden

– Det er to karakterer.

André Hansen vet hva han snakker om. Han har over hundre kamper som Odd-keeper under trener Dag-Eilev Fagermo.