Hamlet vant etter 13 sekunder – klar for «million dollar»-finale!

Marthin Hamlet (29) brukte bare 13 sekunder på å vinne mot brasilianske Cezar Ferreira (36) på teknisk knockout. Nå er han én seier unna førstepremien på én million dollar.

FINALEKLAR: Marthin Hamlet jubler for seieren mens Cezar Ferreira ligger på kanvasen.

28. aug. 2021 05:03 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Kampen gikk i Hollywood, Florida og det ble en «veldig enkel kveld på jobben» for Hamlet. 36 år gamle Ferreira er en meget rutinert MMA-fighter, og har blant annet 15 kamper i UFC.

Men etter få sekunder oppsto den avgjørende situasjinen. Ferreira prøvde seg med et spark med venstrebeinet, og samtidig pådro han seg det som så ut til å være en alvorlig strekkskade i høyre lår.

Skrikende av smerte gikk Ferreira i kanvasen, og Hamlet var raskt på plass over brasilianeren og traff med flere slag før dommeren stoppet kampen. Dermed vant Hamlet på teknisk knockout, og kunne slippe jubelen løs.

Artikkel og video: MMA-kjempen om «ballespark-marerittet»: – Måtte kaste opp

RESPEKT: Marthin Hamlet gir lykkønskninger til Cezar Ferreira, som forlot MMA-buret på båre.

Les også Hamlet gir blaffen i millionene før skjebnekampen

I PFL-finalen 27. oktober møter Hamlet en ny brasilianer. Antonio Carlos Jr. vant på poeng mot regjerende mester Emiliano Sordi. Vinneren av årets PFL-turnering får med seg én million dollar (8,8 millioner kroner) i premiepenger.

– Jeg liker at det blir Carlos Jr. Han er en grappler, og ser ikke ut til å være glad i å bryte. Jeg tror det blir viktig med klinsj mot buret. Han er en kul type, som jeg har snakket mye med, sa Hamlet til VG da motstanderen var klar.

Carlos Jr. har også en lang fartstid i UFC, der han slo igjennom via den brasilianske «Ultimate Fighter»-serien i 2014. Han røk ut av gigantorganisasjonen da han gikk på sitt tredje strake tap der i januar i år. 31-åringen har 12 seirer og fem tap i proffkarrieren.

– Akkurat nå skal jeg ikke tenke så mye på finalen. Jeg elsket oppkjøringen jeg hadde i Norge til denne kampen og gjør ikke samme feil som jeg gjorde mellom kamp én og to i turneringen da det ble for lang og tøff oppkjøring i USA, sa Hamlet til VG bare minutter etter at finaleplassen var sikret.

FINALEMOTSTANDER: Antonio Carlos Jr (t.v.) vant på poeng mot Emiliano Sordi.

– Cezar er en hardtslående mann. Du kan ikke komme inn her og være uforberedt. Det var ikke slik jeg ville komme til finalen, men alle personer har sin skjebne og kanskje dette er min skjebne, sa Hamlet da han ble intervjuet oppe i buret.

– Jeg håper Cezar kommer raskt tilbake, la han til.

At Hamlet avgjorde kampen etter bare 13 sekunder gir assosiasjoner til da Conor McGregord på historisk vis vant på knockout mot Jose Aldo i UFC-tittelkampen i 2015, men den gang var det resultat av et klokkerent slag. Nå fikk Hamlet «lett match» ettersom Ferreira lå strekkskadet på kanvasen.

Les også MMA-kjempen om «ballespark-marerittet»: – Måtte kaste opp

Dette var Hamlets tredje kamp i PFL, og hans tiende kamp totalt som MMA-proff.

Han åpnet turneringen med en imponerende seier mot Dahn Spohn i april, etter å ha avgjort kampen på submission i andre runde. Men i den andre «grunnserie»-kampen ble det tap mot Cory Hendricks etter en «rear naked choke» i tredje runde.

Det var Hamlets andre tap i proffkarriere, etter at lett tungvekteren tapte på knockout i tittelkampen i Cage Warriors i 2019.