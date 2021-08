Klæbo-sponsor om skiforbundet: – Når skal den øverste sjefen for dette tullet si noe?

Uno X-direktør Vegar Kulset angriper skipresident Erik Røste for håndteringen av konflikten med hoppsjef Clas Brede Bråthen.

BITTER KONFLIKT: Hoppsjef Clas Brede Bråthen er ikke ønsket med videre av ledelsen i Skiforbundet.

Ledelsen i skiforbundet vil kvitte seg med Bråthen, etter at han har hatt jobben som sportssjef i 17 år. Bråthen svarte med å varsle søksmål mot arbeidsgiveren sin.

I forrige uke toppet konflikten seg, da VG avslørte innholdet i et varsel mot Bråthen, før hoppsjefen ble anklaget for å kuppe sin egen ansettelse.

Skipresident Erik Røste har fortsatt ikke uttalt seg om den krisen skiforbundet nå befinner seg i. Det får enkelte til å reagere:

«Når skal den øverste sjefen for dette tullet si noe?» skrev Vegar Kulset på Twitter tirsdag.

Han er administrerende direktør for Uno X i Skandinavia og spytter store summer inn i norsk sykkelsport hvert år. Uno X Development Team har blitt en formidabel talentfabrikk og omtales av enkelte som «sykkelsportens Ajax».

Men Kulset har også inngått et omfattende sponsoravtale med Johannes Høsflot Klæbo. Den populære langrennsstjernen får angivelig flere millioner kroner hvert år fra Uno X-systemet.

På Twitter siterer Vegar Kulset skiforbundets egne uttalte verdier, før han kommer med et nytt spark til ledelsen i forbundet:

«Organisasjonen skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet, åpenhet og likeverd.»

Uforståelig at man kan være øverste leder i en organisasjon når man ikke etterlever dens verdier», skriver han.

UNO X-TOPP: Vegar Kulset (bildet) og Uno X sponser blant annet Johannes Høsflot Klæbo.

Fredag skriver han at Skiforbundets ledelse viser hvordan «en organisasjons såkalte verdigrunnlag kan misbrukes i ledelsens egen interesse» med henvisning til begrepet lojalitet.

«Lojalitet er å jobbe til det beste for de du jobber med – ikke å holde kjeft», mener Kulset.

VG har vært i kontakt med Kulset, som også er styremedlem i organisasjonen MOT. Han ønsker ikke å utdype twittermeldingene utover at han blir overrasket dersom skiforbundets sponsorer, uavhengig av gren, liker det de ser.

– Vi har registrert Kulsets store engasjement, også i denne saken, sier kommunikasjonssjef i Skiforbundet, Espen Graff, til VG.

– Skiforbundet følger grunnleggende prinsipper for slike saker i arbeidslivet, og så langt har fokus vært å følge den opp internt, avslutter han.

I et intervju med VG tirsdag denne uken, gjorde Clas Brede Bråthen det klart at han tillater at skiforbundet snakker åpent og fritt om det som har blitt omtalt som en personalsak.

Forsvarer forbundet

Skipresident Erik Røste har likevel forholdt seg helt taus om den betente konflikten. Generalsekretær Ingvild Bretten Berg har kun uttalt seg i korte ordelag, og stort sett skriftlig gjennom kommunikasjonssjef Espen Graff.

Torsdag sendte skiforbundet ut en pressemelding der Bråthens adferd ble karakterisert som uakseptabel. Ledelsen ønsket ikke å gjøre intervjuer i forbindelse med uttalelsen.

NSF-TOPPER: Generalsekretær Ingvild Bretten Berg og skipresident Erik Røste.

Omdømmeekspert Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania mener Skiforbundet gjør rett i forbli tyst om konflikten i offentligheten. Det er riktig prosedyre i personalsaker, sier han.

– Det kan være sensitive ting som ikke noe offentligheten trenger å vite noe om. Da er det bedre at den nærmeste ledelsen rydder opp. Det er mye med slike saker som vi og mediene ikke får vite, og sånn må det være, forteller Blindheim og fortsetter:

– Konflikten bare eskalerer om man går til mediene, og man unngår en tung offentlig krangel. Det er en mer sivilisert måte å gjøre det på, mener eksperten.