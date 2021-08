Rebell i rødt

Odd Christian Eiking er stortalentet som hadde litt trøbbel med å passe inn i et stort internasjonalt sykkellag. Ikke nå lenger.

Odd Christian Eiking i den røde ledertrøtyen etter den 15. etappen av Vuelta a España. Aldri har en nordmann ledet dette rittet så lenge.

Ville ikke sykle for de andre på laget, kastet ut av Vuelta a España før siste etappe, beskyldt for alenegang.

– Jeg gjør bare ting på min egen måte.

Det sa Odd Christian Eiking for fire år siden. Han gjør fortsatt sine greier på sin egen måte.

Den store forskjellen er at han ikke blir møtt av illsinte sportssjefer, utålmodige trenere eller kritiske medier etterpå. Nå hylles han etter seks dager i rød ledertrøye i ett av de tre store etapperittene – Vuelta a España. Så lenge har aldri en nordmann ledet dette rittet.

Fakta Odd Christian Eiking Alder: 26 år (født 28. desember 1994) Fra: Askøy Norsk klubb: Bergen Cykleklubb Lag: Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux Tidligere lag: Team Joker (Norge), FDJ (Frankrike) Meritter: Seks dager i ledertrøy i Vuelta a España (2021), 2. plass i Arctic Race of Norway (2021), etappeseier i Arctic Race (2020), 3. plass GP de Plumelec-Morbihan (2019), 3. plass Classic d'Ardèche (2019), etappeseier i Tour de Wallonie (2018), Seier i Boucles de l'Aulne - Châteaulin (2017) Vis mer

Tidlig profesjonell

Hans snart seks år lange karriere som profesjonell syklist har ikke bare handlet om ledertrøyer og sterke prestasjoner. 26-åringen fra Askøy hadde ingen god start på sin proffkarriere. Stortalentet hadde fått kontrakt med det franske World Tour-laget FDJ.

Det ble to år preget av uenighet mellom en ung ambisiøs nordmann, og kulminerte med at han ble kastet ut av laget i nettopp Vuelta a España like før den siste etappen skulle kjøres inn til Madrid i 2017.

Det skjedde etter at han hadde tatt seg en aldri så liten bytur (en såkalt to øl-bytur) etter den tradisjonelle middagen dagen før sisteetappen.

Den sportslige uenigheten oppsto da han ble beskyldt for å tenke mer på seg selv og ikke ta de oppgavene en fersking skulle gjøre underveis i rittene.

Høy på seg selv

Vi spurte gammeltreneren om det er slik at han er en sykkelsportens rebell.

– Ja. Jeg har vel sagt det før at skal man nå langt, så må man være litt høy på seg selv og ha tro på seg selv. Så kan man sitte som trener på utsiden og spørre: «Var nå dette så lurt da? Kunne du ikke vært litt mer tålmodig?»

Olav Byrkjeland var trener for Odd Christian Eiking i Bergen Cykleklubb frem til han fikk sin første proffkontrakt i franske FDJ. Han var også «konsulent» for den unge lovende i hans første år som proff. Han er imponert over det han har fått til årets Vuelta, men samtidig var det ikke uventet.

– Hvis vi ser tilbake i tid, så var det naturlig å tenke at han skulle kunne sitte med ledertrøyen i et stort ritt. Men det er klart at fra FDJ og fallet derfra, kunne det være sådd tvil om det kunne gå, sier Byrkjeland.

Trening, trening og trening

Det har aldri stått på treningsvilje og ønske om å bli best. Han har vært en ener, og han skjønte tidlig at det må trenes mye for å bli best. Den erkjennelsen kommer man lett til når klassekameraten heter Kristian Blummenfelt, driver på med triatlon og allerede bruker de fleste av døgnets våkne timer på trening.

Når lærerne på skolen mente at han trente i meste laget, svarte han bare at Blummenfelt trente enda mer.

– Han hørte ikke så mye på de på skolen uansett, sier gammeltreneren

En dag til

Han leder nå Vuelta’en med 54 sekunder på Guillaume Martin. Bak Martin ligger mannen de fleste eksperter mener blir vinneren, sloveneren Primoz Roglic. Det gjenstår seks etapper. Den siste er en tempoetappe i utkanten av Madrid.

Tirsdag skal det sykles en relativt flat etappe som er spurternes siste sjanse. Der bør Eikings lag Intermarché-Wanty-Gobert klare å sørge for at han som nå er lagets kaptein, kan trille inn i Santa Cruz de Bezana som ledende.

Det blir verre de tre neste dagene. Selv om Eiking er en rytter som klarer seg bra også når det blir bratt, er det fortsatt mange som mener at det kommer til å bli for tøft.

Og når det begynner å butte imot og stigningen er opp i 14 prosent, forsvinner fort både sekunder og minutter.

– Ekspertene har tatt feil i fem dager, sier gammeltreneren og mener at det er et lite håp om videre suksess.