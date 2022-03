Den britiske regjeringen blokkerer Abramovitsj' Chelsea-salg

Roman Abramovitsj (55) får ikke lenger drive forretninger i Storbritannia. Det forpurrer hans planlagte salg av fotballklubben Chelsea.

Chelsea-eier Roman Abramovitsj.

NTB-AP-Ritzau

Nå nettopp

Regjeringen til statsminister Boris Johnson har pålagt Chelsea-seieren flere sanksjoner, og det kan få store konsekvenser for fotballklubben ut over det at salget er satt på vent.

En rekke nye oligarker får innskrenket sitt handlingsrom, og Abramovitsj er en av dem som har fått fryst sine verdier. Det innebærer at han verken får reiste inn eller ut av landet, og at han kan heller ikke drive forretninger med britiske enkeltpersoner og bedrifter.

Lisens

Chelsea får en særlig lisens til å fortsette sine aktiviteter og kan altså spille kamper og betale lønn til ansatte. Men Abramovitsj' salg av klubben, som han kunngjorde sist uke, blir det ikke noe av i denne omgang. Klubben får ikke signere nye spillere og de får heller ikke solgt klubbeffekter.

Det skal ikke være anledning til å kjøpe enkeltbilletter til kampene, men billetter som allerede er kjøpt, kan brukes, som for eksempel sesongkort.

– Det kan ikke være noen trygge havner for dem som har støttet Putins ondsinnede angrep på Ukraina. Dagens sanksjoner er det siste trinnet i Storbritannias urokkelige støtte til det ukrainske folket. Vi vil være hensynsløse i å forfølge dem som muliggjør drap av sivile, ødeleggelse av sykehus og ulovlig okkupasjon av suverene allierte, sier Storbritannias statsminister Boris Johnson.

Klare salgsplaner

Abramovitsj har sagt at inntektene fra et salg av klubben skal gå uavkortet til veldedige formål. Russeren sa i en pressemelding forrige uke at han kom til å selge Premier League-klubben Chelsea.

– Som jeg har sagt tidligere, har jeg alltid tatt beslutninger med klubbens beste for øye. I dagens situasjon har jeg derfor tatt beslutningen om å selge klubben, da jeg mener dette er til beste for klubben, fansen, de ansatte, samt klubbens sponsorer og samarbeidspartnere», het det i uttalelsen fra russeren.