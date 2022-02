Sport Sport Njet, njet, njet! Flere og flere stopper russerne.

Krigshandlingene møter fordømmelse verden rundt. Men det er usikkert hvilke følger dette til slutt får for russisk idrett. Her er 12 spørsmål og svar om hva som skjer med idretten nå.

28. feb. 2022 15:31 Sist oppdatert nå nettopp

I Norge etterlyses det utestengelse av russiske og hviterussiske utøvere før Holmenkollen. Men mandag landet Aleksandr Bolsjunov og lagkameratene på Gardermoen. Ukens stridstema her hjemme er bare en av flere konflikter i idrettsverdenen, etter den siste ukens krigshandlinger i Ukraina.

Men kan Norge bestemme dette selv? Hva kostnaden til slutt blir for russisk idrett, er et åpent spørsmål. Konflikten i idrettsverdenen ble ytterligere skjerpet mandag ettermiddag.Da ba IOC om at alle forbund ekskluderer Russland og Hviterussland fra alle internasjonale konkurranser.