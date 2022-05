Derfor er dette en ny trend i Brann: 11 ukjente talenter har proffkontrakt

Det siste året har en rekke tenåringer skrevet proffkontrakter med Brann. Klubben har en tanke med strategien.

Jakob Tveit er gutten med den ferskeste proffkontrakten i Brann. 16-åringen skrev under denne uken.

13 minutter siden

– Det er stort for meg å signere for Brann. Dette gir en stor motivasjon til å jobbe hardt for å utvikle meg videre som spiller.

Sitatet 16 år gamle Jakob Tveit ga til Branns hjemmeside kan minne om noe du har lest før.