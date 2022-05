Stjernen om omstridt golftour: – De prøver å forbedre seg

Phil Mickelson kom i hardt vær da han forsvarte den nye Saudi-Arabia-finansierte superligaen i golf. Lee Westwood hadde ingen betenkeligheter med å si ja.

Lee Westwood ønsker å spille i den nye saudistøttede superligaen i golf:

NTB

– Det er en mulighet til å spille en stor turnering i England med noen av de beste spillerne i verden. Jeg elsker å spille i England foran hjemmefansen, så hver gang jeg får mulighet til å gjøre det, kjenner jeg at jeg bør ta den, sier Westwood ifølge Sky Sports.

Han er den siste spilleren til å bekrefte sin deltakelse til første turnering på Centurion golfklubb utenfor London 9. juni. Ifølge Sports Illustrated har omkring 15 av verdens 100 beste spillere planer om å delta.

Mickelson måtte beklage seg etter at han uttalte at han vurderte deltakelse for å presse fram endringer i den etablerte PGA-touren. Det sa han samtidig som han vedkjente at Saudi-Arabia har «en forferdelig historie med menneskerettigheter». Senere opplyste han at han har søkt om å spille i England i juni.

Den nye superligaen har fått mye kritikk for Saudi-Arabias mange brudd på menneskerettighetene.

– Prøver å forbedre seg

Norges golfess Viktor Hovland har uttalt at han ønsker å fortsette på PGA-touren, men at han kan bli overtalt om «alle andre» går over til den nye superligaen.

Westwood forsvarer sin deltakelse.

– Saudi-Arabia vet åpenbart at de har problemer. Mange land rundt i verden har problemer, og jeg synes de prøver å forbedre seg. De prøver å gjøre det gjennom sport, som mange andre land gjør andre steder, sier 49-åringen.

Mange sier seg uenig med Westwood når det kommer til Saudi-Arabias innsats for å bedre situasjonen i landet. Deres satsing blir sett på som «sportsvasking».

Sportsvasking

Det begrepet brukes om autoritære regimer som bruker sportsbegivenheter for å manipulere oppfatningen av landet, ikke minst ved å forsøke å fjerne oppmerksomheten fra medieoppslag om mangelfulle menneskerettigheter.

– Vi har spilt europatour i Saudi-Arabia, og jeg har fått lov av PGA-touren som har sagt jeg kan spille der. Det har ikke vært noen problem for dem i tidligere år, sier Westwood.

–Formel 1 har vært der, Newcastle er delvis eid av folk fra Saudi-Arabia. Det har vært boksing der, og jeg tror det har vært snooker og dart der òg, legger han til.