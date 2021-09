Nardo-treneren sykmeldt: – Kjent på problemer over en litt for lang periode

Nardo-trener Fredrik Aasmund Eliassen skal bruke resten av året til å hente seg inn.

Fredrik Aasmund Eliassen sier han trenger en timeout: – Nå skal jeg jobbe med meg selv og sørge for at jeg kommer sterkere tilbake.

8 minutter siden

Det melder klubben på sin Facebook-side.

Nardo-treneren er sykmeldt ut inneværende sesong. Han skal bruke året til å hente seg inn. I mellomtiden skal Tormod Bjerkeset, som tidligere ledet Nardo i en årrekke, vikariere som hovedtrener.

På Nardos Facebook-side sier Eliassen dette om situasjonen:

– Kroppen har gitt klare signaler om at det nå er på tide med en timeout. Jeg har kjent på problemer over en litt for lang periode og har ikke kunne gjennomført jobben 100 prosent. Nå skal jeg jobbe med meg selv og sørge for at jeg kommer sterkere tilbake!

Bjerkeset vil lede laget i dagens kamp mot Notodden.

Nardo ligger før søndagens kamp på en 12. plass (nedrykksplass) i 2. divisjon. Opp til trygg grunn er det tre poeng. Nardo har imidlertid spilt to kamper mindre enn lagene som ligger foran dem på tabellen.

Tidligere denne uka avanserte laget til fjerde runde i cupen for første gang i klubbens historie. De slo ut Arendal i straffesparkkonkurranse.