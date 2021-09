Alaphilippe ble verdensmester for andre år på rad – Hoelgaard like utenfor topp ti

LEUVEN/OSLO (VG) Alexander Kristoff (34) klarte ikke å blande seg med i tetkampen, men Markus Hoelgaard (26) imponerte stort og var eneste nordmann som hang med i gullkampen da Julian Alaphilippe (29) forsvarte VM-gullet.

26. sep. 2021 16:38 Sist oppdatert nå nettopp

Etter et beintøft ritt, var det en gruppe på 17 ryttere som kom inn til målbyen Leuven for de to siste rundene. Mot slutten av den nest siste runden angrep Julian Alaphilippe og fikk raskt en god luke.

Franskmannen, som også vant VM-fellesstarten i 2020, holdt unna på den siste runden og kjørte inn til sitt andre VM-gull. Dermed vil han i Australia neste år ha muligheten til å gjøre som Peter Sagan, som vant VM-fellesstarten tre år på rad fra 2015 til 2017.

I kampen om de øvrige medaljene kom en gruppe på fire ryttere seg av gårde, og på oppløpet knep nederlandske Dylan van Baarle sølvet like foran danske Michael Valgren.

Hoelgaard prøvde å støte seg opp til gruppen på den siste runden, men kom seg aldri helt opp og ble mot slutten hentet av flere ryttere igjen. Nordmannen endte til slutt på en tolvteplass, 1.18 bak Alaphilippe.

– Jeg er fornøyd med veldig mye, men jeg er litt skuffet over at jeg ikke er med når den gruppen går. Det er sånne grupper jeg prøver å se etter, men jeg ble litt for nølende da de gikk. Det var en gullmulighet til å komme topp fem. Jeg er stolt av det jeg gjør ellers i dag, sier Hoelgaard til TV 2 etter rittet. Hoelgaard ble for to uker siden nummer syv i EM.

Alexander Kristoff vant spurten om 21.-plassen, 6.27 bak Alaphilippe.

På spørsmål om han var skuffet, drar Kristoff på svaret.

– Ja, litt, men jeg satt egentlig i den gruppa jeg hadde forventet å sitte i. Jeg hadde håpet det skulle være litt mer samling, men nå var alle fornøyd da de beste kom seg av gårde, sier Kristoff til TV 2.

Alexander Kristoff (34) var utpekt som lederen for det norske landslaget under herrenes VM-fellesstart i Belgia. Nordmannen hadde vært topp åtte i de fem siste VM-fellesstartene han hadde kjørt, med sølvet på hjemmebane i Bergen i 2017 som sitt beste resultat, før søndagens ritt.

Rogalendingen har hatt en trøblete sesong, men har vist prov på formstigning inn mot VM. Det var imidlertid en annen rogalending som skulle spille hovedrollen søndag.

Allerede med 180 kilometer igjen kom de første angrepene fra de store lagene. Norge var representert ved Markus Hoelgaard i den gruppen, og Rasmus Tiller i en nytt farlig brudd som gikk med ni mil igjen. Tiller måtte slippe gruppen med 66 kilometer igjen, og med snaut seks mil igjen satte de aller største favorittene opp farten opp brosteinsbelagte Bekestraat. Over toppen kjempet Hoelgaard seg opp til gruppen og skaffet seg dermed en billett til gullkampen, hvor Julian Alaphilippe viste seg som den sterkeste.

