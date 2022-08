Tapte med minst mulig margin

Maja Dahlqvist vant med drøye fire tideler foran trønderhåpet Ane Appelkvist Stenseth.

Nummer to i Aure: Ane Appelkvist Stenseth.

28 minutter siden

AURE: Grong-jenta ble nummer to på rulleskisprinten i Aure bak svenske Maja Dahlqvist. Lotta Udnes Weng tok tredjeplassen.

– Det var nære. Jeg havnet litt for langt bak i starten og fikk for mange å ta igjen. Det kostet litt for mye, sier Stenseth etter løpet.