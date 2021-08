Allyson Felix kunne dødd under fødsel. Tre år senere skrev hun OL-historie.

TOKYO (Aftenposten): Allyson Felix husker fortsatt skrikene på sykehuset. Den dramatiske opplevelsen har forandret stjernen.

Allyson Felix virket litt skuffet, men fattet etter bronseløpet.

7 minutter siden

Allyson Felix boblet ikke akkurat av glede. Hverken da hun gratulerte gullvinner Shaunae Miller-Uibo, eller da hun lå igjen på bakken og så opp i Tokyo-luften.

Likevel var 35-åringens bronsemedalje i Tokyo fredag historisk.

Dette var amerikanerens 10. OL-medalje. Ingen amerikanere har flere - Felix har nå tangert rekorden til ikoniske Carl Lewis. Hun kan dessuten ta over rekorden med medalje på 400 meter-stafetten lørdag.

Men løpet betyr også noe mer.

Det var Felix’ første OL-medalje siden fødselen som kunne kostet både henne og datteren livet.

Husker skrikene fra sykehuset

Felix husker fortsatt skrikene. De kom fra en annen mor, noen rom lenger bort på sykehuset.

Selv var Felix på intensiven fordi hennes lille datter Camryn kjempet for livet. Camryn ble nemlig født seks uker for tidlig, gjennom et akutt keisersnitt, på grunn av svangerskapsforgiftning.

Stadig kom en ulende alarm. Det var et varsel om at legene måtte justere Camryns pust.

På de mørke november-kveldene i 2018 tvilte Felix på om hun noensinne ville komme tilbake til OL - begivenheten som definerer henne.

Kontrastene er store til Olympiastadion fredag kveld. Felix gliste fra øre til øre. Snart kan hun reise hjem til lille Camryn, som overlevde og nå er en frisk toåring.

De siste årene har Allyson Felix sjonglert småbarnslivet med en toppidrettskarriere. Her er hun med Camryn (2) under uttaksstevnet til OL.

Møtte til Kongress-høring

I de dramatiske dagene brydde Felix seg om én ting: at datteren skulle overleve.

Det er først i ettertid at Felix har reflektert ordentlig over at også hun kunne dødd.

Opplevelsen har endret henne.

Før engasjerte hun seg aldri i politiske saker. Hun har sluttet å tenke at hun ikke har noe annet å tilby enn å løpe fort.

Nå går hun i bresjen for kvinners rettigheter.

I mai 2019 dukket hun opp i en Kongress-høring. Felix’ budskap var minoritetskvinner og fødsler.

At en svart kvinne med en universitetsgrad dør under graviditet eller fødsel, er 5,2 ganger mer sannsynlig at en tilsvarende hvit kvinne gjør det, ifølge en studie fra amerikanske helsemyndigheter fra 2019.

– Vi må gi fargede kvinner mer støtte under graviditeter. Forskning viser fordommer knyttet til etnisitet i helsesystemet vårt, noe som inkluderer ting som at helsepersonell bruker mindre tid med svarte mødre, undervurderer smerten til svarte pasienter, ignorerer symptomer og avviser klager, sa Felix under høringen.

Her taper Allyson Felix for Veronica Campbell på 200-meteren i Athen-OL i 2004. Etterpå gråt hun, selv om det ble sølv.

Vil bli husket

Da Allyson Felix OL-debuterte med sølv som 18-åring, gråt hun av skuffelse.

Den enorme vinnersulten har vært hennes kjennetegn. 10 måneder etter fødselen konkurrerte hun i VM i Qatar. Der passerte hun Usain Bolts rekord og tok sin 13 VM-medalje.

Felix har innrømmet at hun er over toppen. Hun løp i ytterste bane fredag kveld. Hun så først konkurrentene da de passerte henne.

Hun måtte grave dypt for å sikre bronsen. Men hun klarte det.

Tidligere i karrieren hadde hun vært sønderknust etter et bronseløp. Nå er det ikke lenger bare medaljer og tider amerikaneren ønsker å bli husket for.

– Jeg vil virkelig at folk skal huske meg som én som kjempet for kvinner, har Felix sagt.

Kilder: CNN, New York Times, ABC, Sports Illustrated