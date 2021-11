Brytetalentet tatt med på landslaget etter VM-bråk: – Nødt til å levere

Exauce Mukubu (20) og landslagstrener Fritz Aanes (43) har skværet opp. Nå blir stortalentet satset på frem mot OL i 2024.

SATSES PÅ: Exauce Mukubu var langt nede etter VM-tapet mot indiske Sajan Bahnwal i oktober, men nå har 20-åringen snakket ut med landslagsledelsen.

– Exo er et av de største norske brytetalentene gjennom historien, så nå er han nødt til å levere, sier Aanes til VG nå som planen for 2022-sesongen er lagt.

Mukubu, bedre kjent som «Exo» i brytemiljøet, har hatt gode resultater med EM-bronse og VM-sølv for junior i år.

Men forholdet til landslagssjefen har vært dårlig.

– Fritz er ikke en god rolle- eller farsfigur, sa Mukubu til VG i begynnelsen av oktober.

Da hadde han nettopp blitt slått ut av Oslo-VM i første kamp, og fått kraftig kritikk av Aanes. Mukubu fyrte tilbake med antydninger om at det ville bli vanskelig å være en del av landslaget i fremtiden:

– De kommentarene han kommer med gjør at jeg må vurdere om det er så lurt, sa 20-åringen.

HAR SNAKKET UT: Exauce Mukubu og Fritz Aanes (t.h.).

Nå har de angivelig lagt problemene bak seg, og Mukubu sier at han gleder seg veldig til å trene fast sammen med resten av landslaget.

– Fritz og jeg har hatt flere gode samtaler. Jeg forstår ham mye bedre nå, og så er det viktig at Stig-André Berge er med i trenerteamet. Han balanserer vippepunktet til Fritz, beskriver Mukubu overfor VG i dag.

– Hva tenker du om at han beskriver deg som et av de største brytetalentene i historien?

– Det betyr veldig mye at han sier det, så er det opp til meg å levere videre. OL i Paris har vært et klart mål lenge, men jeg må ikke stresse for mye – det er tross alt nesten tre år til.

Oskar Marvik, Morten Thoresen, Håvard Jørgensen, Per-Anders Kure, Marcus Worren og Exauce Mukubu er de seks bryterne som har fått kontrakt med landslaget for 2022-sesongen.

Det er en mindre gruppe enn det som har vært vanlig de siste årene.

– Det får dessverre noen økonomiske konsekvenser at ingen klarte å kvalifisere seg til Tokyo-OL – for første gang i historien for herrene, sier Aanes.

Det er også en ekstrakostnad at Stig-André Berge er hentet inn i trenerteamet etter å ha avsluttet sin meget innholdsrike karriere med VM-deltagelse i Oslo i oktober.

– Det er veldig viktig at vi nå er to trenere som kan følge opp mye tettere. Men jeg er sjefen, bare så det er klart, sier Aanes i kjent stil.

Narvik-mannen har denne høsten gjort seg bemerket som den brautende, brutale og innimellom omsorgsfulle brytetreneren i NRKs dokumentarserie «Hodet i klemme».

– Hårete mål

EM i Budapest i mars er det første store målet for herrebryterne, og så det VM i Beograd i september. Uansett er Paris-OL det aller største målet, og VM i russiske Krasnodar i september 2023 er første mulighet til å kvalifisere seg til OL 2024.

– Vi har en klar målsetting om at vi skal få to herrebrytere til Paris, og at én av dem skal få medalje. Det er et hårete mål, men absolutt innen rekkevidde, sier Aanes.

Berges bronsemedalje fra Rio-OL i 2016 er et bevis på at det er fullt mulig for Norge å hevde seg også på brytematten. VM i Oslo for en drøy måned siden fikk en solid opptur da Marvik stakk av med bronsen i 130-kilosklassen.

– Den medaljen var gull verdt for hele laget. Den viser at det er mulig å hevde seg også for lille Norge, avslutter landslagstreneren.

PS! Felix Baldauf skal trene med landslaget, men har foreløpig ikke fått kontrakt av medisinske årsaker. Ungguttene Ruben Been og Snorre Lund er også «svært nær» en landslagsplass.