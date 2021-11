NRK-journalister: Pågrepet etter intervju med VM-sjefen

MARIENLYST (VG) NRK-journalistene som ble arrestert i Qatar sier de ble pågrepet like etter å ha intervjuet VM-sjefen. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen (55) går hardt ut mot qatarske myndigheter.

24. nov. 2021 13:08 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Oppdateres!

NRK holdt onsdag en pressekonferanse i kjølvannet av at Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani hadde kommet tilbake til Norge, etter at i 32 timer ble holdt fengslet i Qatar. De to NRK-journalistene ble fengslet på søndag, men slapp ut på tirsdag og kom onsdag morgen tilbake til Norge.

Ekeland forteller på pressekonferansen at de ble pågrepet like etter å ha intervjuet VM-sjefen.

– Da vi kom hjem til hotellet var klokken tolv, lokal tid. Vi tok utstyret ut av bilen. Da kom 4–5–6 personer bort og presenterte seg. De sa de var fra politiet og at vi måtte være med til stasjonen. Vi gjorde det, vi ble splittet opp og satt på små rom hver for oss, sier Ekeland.

Han forteller at de gjorde avhørene én og én og ble sittende til rundt klokken åtte på morgenen. Ekeland forteller videre at de på mandag ble tatt med tilbake på hotellet, hvor de hentet minnekort og utstyr.

– Mens jeg sitter i forhør blir jeg kastet på glattcelle. Det var ingen møbler der, bare fliser, ti-tolv andre mennesker og noen kakerlakker, sier Ekeland.

Etter innledningen, ble det åpnet for spørsmål fra pressen. På spørsmål fra TV 2 om hvordan de opplevde det, svarer Ekeland:

– Første stedet vi var så opplevde vi at tonen var ganske tøff, og at de ønsket å gjøre oss litt usikre. Det var opplevelse av litt kjefting og slikt, men det var aldri trusler eller vold. Det er jo en ubehagelig situasjon å være i selvfølgelig, men vi føler at vi ble behandlet bra, sier Ekeland.

KRITISK: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Kringkastingssjefen er glad for at statsministeren, utenriksministeren og opposisjonen har fordømt arrestasjonen av de to NRK-journalistene.

– Det kommer nå en diskusjon om hva de har gjort og hva qatarske myndigheter mener de har gjort. Halvor og Lokman har opptrådt helt i tråd med det vi forventet av en NRK-journalist ute på jobb, sier Eriksen.

– Disse filmtillatelsene fikk vi mye spørsmål om i avhørene. En av tingene de var veldig opptatt av var at vi var på finalestadion og fikk en omvising der. Der var de opptatt av at vi ikke hadde lov til å filme. Men vi var invitert dit av VM-organisasjonen for å filme der og det var en haug med mange andre medieorganisasjoner der også, sier Ekeland.

– Hvis det er et problem å filme rundt finalestadion, har vi et mye større problem med tanke på å dekke og bringe historier fra Qatar. Det andre er at det ikke er utferdiget noen siktelse eller tiltale i denne saken. Det betyr at vi ikke har et formelt grunnlag for hvorfor de ble arrestert, men de har sendt ut en offentlig pressemelding i etterkant som er litt vanskelig å forholde seg til og sier litt ulike ting, sier Eriksen til VG.

Qatarske myndigheter skriver i en pressemelding at grunnen til at journalistene ble arrestert var at de skal ha tatt seg inn på privat område og filmet uten tillatelse.

– Du sa de ikke hadde gjort noe annet enn det dere forventer av NRK-journalister på oppdrag. Betyr det at dere bestrider den årsaken Qatar har oppgitt?

– Der er det flere ting å si. Jeg tror vi fort blir enige om at Qatar ikke er fyrtårnet for uavhengig journalistikk og ytringsfrihet i verden, sier Eriksen til VG.

– Gitt den beskrivelsen de har gjort rede for, så kan jeg fortsatt med to streker under svaret si at de har opptrådt på en måte som jeg mener NRK-journalister skal opptre. Så er det slik at hvis qatarske myndigheter mener de har vært på siden eller kanskje brutt noen av reglene, så er det ingen forholdsmessighet i å kaste folk på en glattcelle. Det hører ingensteds hjemme, og er bare egnet ned til å skape en nedkjølende effekt. Ikke bare for NRK, men for journalister generelt, at her skal man være forsiktig med å drive uavhengig journalistikk, sier kringkastingssjefen.

TILBAKE I NORGE: Ghorbani og Ekeland på Gardermoen onsdag morgen.

Kringkastingssjefen er glad for å ha de to NRK-journalistene tilbake på norsk jord.

– Det har vært tøffe og spesielle dager, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

– I dag er det jo først og fremst en stor lettelse. Så er det selvsagt slik at vi er opptatt av dette også fordi det handler om det grunnleggende til NRK og frie medier og journalister.

– Dette er et angrep på det. På det oppdraget, sier Eriksen.

– Frie og uavhengige medier, journalister som kan jobbe under rammer som gjør at de faktisk kan fortelle det som skjer, er helt grunnleggende, sier Eriksen videre.