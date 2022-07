Amalie Iuel satte ny personlig rekord – klar for VM-semifinale

EUGENE (VG) Amalie Iuel (28) gjorde som i forrige VM: satte ny personlig rekord i forsøksheatet og kvalifiserte seg for semifinale på 400 meter hekk.

SITT LIVS LØP: Amalie Iuel var strålende fornøyd etter forsøksheatet på 400 meter hekk.

20. juli 2022 02:48 Sist oppdatert i dag 04:04

Under forsøksheatet i VM i Doha i 2019 løp Iuel inn til heatseier på 54.72. Det er en personlig rekord som har stått i tre år, men natt til onsdag norsk tid forbedret hun den tiden med to hundredeler i VM i Eugene.

54.70 er altså hennes nye personlige rekord.

– Jeg sa jo på forhånd at jeg måtte ha et Doha-løp for å komme meg videre, i og med at konkurrentene mine har skrudd opp nivået litt siden sist. Jeg må si at jeg traff ganske godt med det, sier Iuel til VG.

– Jeg prøvde å gå greit til fra starten av. Å løpe mitt løp og ikke tenke så mye på de andre. Da var det ekstra gøy at det kom en liten pers med på kjøpet. Jeg føler det er lenge siden jeg har perset nå.

– Perfekt timing med tanke på persing?

– Det synes jeg. Jeg har løpt stabilt de siste to løpene, så jeg har ventet og håpet på en liten pers. Det kom godt med nå.

REKORDGLISET: Amalie Iuel hadde aldri løpt raskere enn hun gjorde natt til onsdag norsk tid.

Semifinalen løpes allerede natt til torsdag norsk tid, så 28-åringen har ikke mye tid før startnummeret må tas på igjen.

– Nå skal jeg rett i isbad og jogge ned. Se om jeg får med meg Karstens finale, så er det rett hjem, legge beina høyt, restituere og få i seg litt mat, sier hun før hun fortsetter om isbad:

– Den magiske grensen er vel syv-åtte minutter. Ikke for lenge og ikke for kort.

– Passe på at du ikke får frostskader?

– Nei, det kan vi ikke ha noe av.

Treningspartner Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk klokken 04:50 norsk tid. Den kan du følge direkte i VGs livestudio.

HEKKESPESIALISTER: Treningspartnerne Karsten Warholm og Amalie Iuel før Impossible Games 2020.

Med tredjeplass i heatet gikk Tjalve-utøveren til semifinale med god margin. De fire beste i hvert av de fem forsøksheatene gikk rett til finale, mens fire også gikk videre på tid.

Iuel hadde drøye halvannet sekund å gå på ned til femteplassen i sitt heat.

– Jeg ville telt og kikket meg rundt etter den åttende hekken. Det er jeg ikke i tvil om. Jeg tenker at når det er fire løpere som er direkte videre og det er så stor avstand ned til nummer fem, ville jeg kanskje satset på å spare litt krefter i et sånt forsøksheat, sier NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

– Jeg ser det litt annerledes. Jeg synes hun burde gjort akkurat som hun gjorde. Hun ønsker jo å sette ny personlig rekord. Hvis hun da løper litt roligere i et forsøk, vil hun kanskje ikke ha nok krefter i semien uansett. Jeg vet ikke. Det er vanskelig å si, men jeg liker den stilen at hun «gutser» til allerede i forsøket, følger Christina Vukicevic Demidov opp på NRK-sendingen.

NRK-EKSPERTER: Christina Vukicevic Demidov og Vebjørn Rodal under idrettsgallaen i januar.

Iuel sier selv at hun synes det var vanskelig å disponere løpet siden hun løp i bane syv og ikke så så mye til resten av feltet.

– Jeg visste ikke hvor mange som kom bak meg, så jeg følte ikke at jeg kunne safe inn for mye, sier hun.

– Hadde du mer inne?

– Det vil tiden vise. Jeg må sette meg ned, se litt og analysere åpningsfart og sånne ting. Om man må åpne raskere eller roligere. Jeg kjente det litt mot slutten. Vi får se i morgen. Jeg følte ikke at det stoppet helt opp, men det er vanskelig å si. Jeg kjente at jeg hadde løpt i mål og måtte bli sittende litt, forteller Iuel.

Tiden til Iuel var også den syvende beste av samtlige i forsøksheatene i på 400 meter hekk, uten at hun legger for mye i det.

– Det tror jeg er ganske tilfeldig. Det er mange som løp ganske billige forsøk, mens jeg måtte løpe mitt livs løp, sier Iuel til NRK.

Semifinalene på 400 meter hekk løpes natt til torsdag, med start klokken 03:15 norsk tid. Der skal Iuel prøve å gjøre det hun ikke klarte i 2019: gå til VM-finale.

Iuel skal også løpe 4x400 meter stafett for Norge. Der går forsøket av stabelen kl. 02:10 norsk tid natt til søndag.

PS! Den norske rekorden på 400 meter hekk er det Line Kloster som har på tiden 53.91. Kloster valgte å stå over VM for å satse mot EM i München i august.