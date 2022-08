Klæbos skade verre enn først antatt

Johannes Høsflot Klæbo må belage seg på ukevis med alternativ trening. Samlinger og sommerkonkurranser kan ryke.

Johannes Høsflot Klæbos skade er lokalisert og utredet. Nå må han endre på planene og treninga.

1. aug. 2022 14:09 Sist oppdatert nå nettopp

– Han fikk en føling for tre-fire uker siden. Det ble tatt MR-bilder for rundt to uker siden og skaden ble dermed utredet. Vi fikk bekreftet at det er en strekk eller en belastningsskade øverst i hamstringen, som er lokalisert i setet.

Landslagslege Ove Feragen bekrefter overfor Adresseavisen at Johannes Høsflot Klæbo trøbler med en skade. Klæbo har gitt legen tillatelse til å svare på spørsmål om hans skadesituasjon.