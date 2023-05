Kilde til Reuters: Messi har tilbud fra Saudi-Arabia

Lionel Messi har et formelt tilbud om å spille for saudiarabiske Al-Hilal neste sesong, sier en kilde som står fotballstjernen nær til nyhetsbyrået Reuters.

ØRNEN HAR LANDET? Lionel Messi skal ha fått tilbud fra Saudi-Arabia. Her fra en tur til landet tidligere denne uken.





04.05.2023 18:30 Oppdatert 04.05.2023 18:45

Den ikke navngitte kilden sier at det er det eneste konkrete tilbudet Messi har for øyeblikket. Ifølge argentinske medier tilbys han en årslønn på rundt 400 millioner dollar i året. Det tilsvarer 4,25 milliarder kroner.

Al-Hilal har ikke besvart nyhetsbyråets forespørsel om en kommentar.

Franske medier meldte i begynnelsen av uken at Messi ble utestengt fra trening og kamp av Paris Saint-Germain for å ha reist til Saudi-Arabia uten klubbens tillatelse. Messi er ambassadør for det saudiarabiske turistbyrået.

Denne uken har flere fra PSGs ultras stått utenfor klubbens hovedkvarter og uttrykt sin misnøye med Messi. Også Neymar og Marco Verratti fikk høre det fra fansen.

Cristiano Ronaldo, hans mangeårige rival om status som verdens beste fotballspiller, signerte i desember for Al-Nassr, som er byrival med Al-Hilal i Riyadh. Ronaldo tjener angivelig omkring 220 millioner dollar i året.

Flere medier, blant dem den velrenommerte franske avisen L'Equipe, har meldt at Paris Saint-Germain har besluttet ikke å tilby Messi ny kontrakt når hans avtale løper ut i sommer. En annen Reuters-kilde som også står Messi nær hevder at PSG utestengte Messi etter at han informerte klubben at han ikke ønsker å bli der fordi han savner et klart prosjekt.

35-åringen har tidligere vært ryktet tilbake til gamleklubben Barcelona, mens Inter Miami i nordamerikanske MLS også har vært lansert som en mulig arbeidsgiver.

Ingen av dem kan konkurrere med summene det snakkes om i Saudi-Arabia.

Reuters-kilden hevder at PSG egentlig ikke skulle trene mandag, og at Messi allerede var i Saudi-Arabia da han fikk beskjed om å møte på trening likevel.

En kilde nær PSG benekter dette og sier til Reuters at Messi reiste selv om han visste at han skulle på trening.

Kilden har ikke kommentert meldingene om at Messi har informert PSG om at han forlater klubben i sommer.