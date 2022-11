Verstappen og Red Bull avslørt: – Det er ikke riktig

Red Bull så seg nødt til å gå ut med en pressemelding etter bråket i Brasil Grand Prix - men Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen er klar på at det som kommer fram der, ikke er riktig.

16 minutter siden

På direkten fra Brasil sist helg kunne vi høre hvordan Red Bull-ledelsen ba Max Verstappen om å la teamkollega Sergio Pérez (32) kjøre forbi seg - og dermed øke muligheten for at meksikaneren kan ta VM-sølv, bak Verstappen, som allerede har tatt gullet.

Verstappen slapp ikke Red Bull-kollegaen forbi seg.

– Max, slipp Checo forbi, er du snill, ber raceingeniøren Gianpiero Lambiase.

Men Verstappen bare kjører over mållinjen, uten å følge ordre.

– Max, hva skjedde?

Verstappen svarer:

– Jeg sa det sist. Spør meg ikke igjen, okay? Jeg sa hvorfor og jeg holder fast ved det.

Sergio Pérez uttalte etterpå i et Viaplay-vist intervju at han var overrasket over at Verstappen ikke gjorde som Red Bull-ledelsen ba ham om:

Saken har siden vært en stor sak på sosiale medier. Hetsen har i stor grad vært rettet mot Verstappen, men det har også vært spekulasjoner om dette var en hevn for at Perez angivelig skulle ha krasjet med hensikt i kvalifiseringen i Monaco tidligere i år. Du kan lese Viaplay-ekspert Stein Pettersen på formel-1.no om dette arrow-outward-link .

Torsdag raste så Max Verstappen både mot sosiale medier og tradisjonelle medier. Han var særlig opptatt av at selv hans nærmeste familie har fått dødstrusler og hatpost som følge av Brasil-episoden.

Midt i uken så Red Bull seg nødt til å legge ut en pressemelding der de skulle forklare hva som har skjedd.

Der sto det blant annet at Verstappen ikke fikk beskjed om å slippe forbi Pérez før i siste sving. Red Bull skriver også at verdensmesteren ble sittende i en «kompromitterende situasjon med lite tid til å reagere, noe som ikke var vår intensjon».

Viaplay arrow-outward-link har ettergått denne påstanden om at Verstappen ikke fikk beskjed før i siste svin - og viser onboards fra løpet med kommunikasjonen i sanntid (på TV-feeden er det som regel forsinket). På disse bildene kommer det fram noe helt annet.

Her er Viaplays video nok en gang, her er det bare å lytte på hva som blir sagt:

– Det Red Bull sier i sin uttalelse, er ikke riktig, fastslår Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen til VG.

– Allerede i sving 7 på den siste runden fikk Verstappen beskjed om at han skulle slippe forbi Pérez dersom han ikke hadde klart å komme seg forbi Alonso før sving 12. Etter sving 12 fikk Verstappen flere beskjeder om å slippe forbi Perez, noe han ikke gjorde. Alt dette finnes det videobevis på, sier Gulbrandsen.

På sosiale medier er det en rekke Formel 1-fans som har påpekt det samme som Gulbrandsen og Viaplay.

– Hva tenker du om Red Bulls og Verstappens uttalelser om netthets etter dette?

– Skal man bli kvitt netthets, er det viktig at også teamene kommer med riktig informasjon og ikke provoserer fans unødig, sier Atle Gulbrandsen.

Her kan du lese hele pressemeldingen fra Red Bull. arrow-outward-link

I Abu Dhabi søndag har Verstappen beste startspor - med Sergio Pérez i nest beste spor.

– Max gjorde en god jobb for meg, sa Sergio Pérez etter lørdagens kvalifisering.

Han ligger likt i poeng med Ferraris Charles Leclerc foran det siste løpet.