Lise Klaveness reagerer på FIFA-utspill: – Usammenhengende

DOHA (VG) Fotballpresident Lise Klaveness er på plass i Doha i Qatar. Der reagerer hun på de siste utspillene til FIFA-presidenten.

19. nov. 2022 12:24 Sist oppdatert nå nettopp

«Today I feel qatari. Today I feel arabic.

Today I feel gay. Today i feel like a migrant worker.»

Dette var ordene til FIFA-president Gianni Infantino (52) under en pressekonferanse lørdag. Der sa han at han visste hvordan det føltes å bli diskriminert.

Uttalelsene skaper reaksjoner verden over arrow-outward-link , også hos den norske fotballpresidenten Lise Klaveness.

– Det var usammenhengende og litt lite konsistent, han er ikke tydlige nok beskytter av de universielle verdiene, som han sier innimellom at FIFA bygger sin virksomhet på, og som han er valgt på. Det syns jeg er litt alvorlig. Det er ikke rimelig bruk av sitt mandat, han er vår tillitsvalgt, sier hun i et intervju med VG i Doha lørdag.

Samtidig er hun kritisk til at FIFA-presidenten brukte mye tid på å kritisere dem som har kritisert dette mesterskapet, slik også Klaverness har gjort.

– Han begynner å nærmest korrigere og refse de som har vært opptatt av det. Det mener jeg ikke er en rimelig bruk av hans tillitsmandat.

Samtidig roser hun FIFA-presidenten for å faktisk nevne migranters rettigheter, og å snakke om behovet for et migrantsenter. Ikke bare i Qatar, men også i andre land.

FIFA-presidenten snakket også om generelle geopolitiske og kulturelle forskjeller mellom øst og vest. Det syns Klaveness er bekymringsverdig.

– Den er egnet til å underbygge og forsterke tiltagende konflikt og retorikk som mange nå bruker mellom vest og øst, og det skal ikke en FIFA-leder gjøre.

– Blir dette en fotballfest?

– Nei, det er mange år siden jeg bestemte meg for at det toget er gått.

Dette er Klaveness sin tredje tur i gulflandet.

Det var i mars i år at Klaveness gikk på talerstolen i Qatar. Talen hun holdt da endte opp med å skape en isfront mellom henne og deler av FIFA.

«I 2010 ble VM tildelt av Fifa på en uakseptabel måte, med uakseptable konsekvenser», sa Klaveness foran en fullsatt sal med fotballtopper.

Hun fortsatte talen med å kritisere at menneskerettigheter, likestilling og demokratiet i vertslandet Qatar, og kritiserte også FIFA for hvordan de hadde håndtert tildelingen.

Talen hennes vekket da oppsikt over store deler av verden. arrow-outward-link Men den ble også møtt med kritikk fra andre FIFA-topper.

Lørdag er det kun én dag igjen før avsparket til fotball-VM.

– Dette er tredje gang jeg er i Doha i år, og det er alltid spesielt å være her fordi det har vært så mange kontroverser rundt dette mesterskapet. Spesielt det å være på et mesterskap uten å skulle være på kamp.

– Hvorfor er du her da?

– Vi skal jobbe for endring, både for å signalisere til andre forbund og FIFA at vi ønsker å ta dette opp når ballen begynner å rulle. Vi er her utelukkende for å fremme det vi mener er viktig for å få en kursendring. Vi tror ikke vi får gjennomslag i dag, men det ville vært feil å ikke være her gitt det engasjementet Norge har hatt.

ARBEIDERE: De siste årene har migrantarbeidere bygget opp enorme anlegg, veier og hoteller for å huse de tusenvis av supportere som kommer til landet.

For helt siden VM ble tildelt Qatar i 2010, så har kritikken haglet. Både for påstått korrupsjon, men først og fremst for det som av enkelte har blitt beskrevet som slavelignende tilstander blant landets over to millioner fremmedarbeidere.

Qatar har brukt enorme summer på å bygge opp Doha til å bli en VM-by, med flere nye stadioner, veier og hotellanlegg. Hvor mange som har dødd siden landet ble tildelt VM i 2010 det vanskelig arrow-outward-link å få en oversikt over, men The Guardian har anslått 6500.

