Ruuds motstander i semifinalen er klar: Møter Rubljov

(Stefanos Tsitsipas - Andrej Rubljov 6–3, 3–6, 2–6) Casper Ruud (23) møter russiske Andrej Rubljov (25) i semifinalen i ATP-sluttspillet i Torino.

RUUDS MOTSTANDER: Slik jublet Andrej Rubljov da han ble klar for semifinalen i ATP-sluttspillet mot Casper Ruud.

18. nov. 2022 23:07 Sist oppdatert nå nettopp

Etter seier over både Felix Auger-Aliassime og Taylor Fritz, var Casper Ruud allerede klar for semifinale før torsdagens tap arrow-outward-link for Rafael Nadal.

Kampen mot Rubljov begynner 21:00 lørdag.

Nordmannen og russeren har møttes fem ganger tidligere, og Rubljov har vunnet fire av kampene. 25-åringen fra Moskva er nummer åtte på ATP-rankingen, mens Ruud er ranket som nummer fire.

– Her (i Torino) har jeg fått det til, og jeg føler at jeg spiller god tennis. Jeg er på riktig sted både fysisk og tennismessig, så det er hyggelig at jeg kommer ut av den litt kjipe sportslige perioden nå, sier Casper Ruud til VG dagen før semifinalen.

Novak Djokovic og Taylor Fritz møtes i den andre semifinalen samme dag, som begynner 14:00.

– Vi får se hva som skjer i morgen, men uansett har det vært en bra turnering her og en fin slutt på ATP-sesongen for min del, fortsetter han.

FUNNET FORMEN: Casper Ruud er tilbake i en god stim etter en svak periode tidligere i høst.

Flere titalls millioner står på spill for Ruud i sluttspillet.

– Pengene er ikke motivasjonen eller grunnen til at jeg spiller. Det å vinne kamper er det som er mest givende, men det er klart at man har ofret mye de siste årene med tanke på utdanning og så videre, sier Ruud og fortsetter:

– Det er ikke en karriere man kan ha hele livet. Sånn sett er det er jo gunstig å prøve å få tjent litt ekstra de årene man holder på, slik at man får noe igjen for det arbeidet man har lagt ned.