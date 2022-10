Verstappen raser mot eget team: – Hva driver dere med?

Max Verstappen (23) har bare åttende beste startspor i søndagens Singapore Grand Prix. Han raste mot teamet sitt på radioen etter kvalifiseringen.

1. okt. 2022 16:16 Sist oppdatert 11 minutter siden

– Hva skjedde? Hvorfor avbrøt han den neste siste runden? Og hvorfor fikk han ikke lov av teamet å kjøre den siste runden? undrer Henning Isdal på Viaplay-sendingen.

Mens Charles Leclerc hadde beste kvalifiseringstid, ble Verstappen altså bare nummer åtte.

Teoretisk kan Verstappen avgjøre VM-gullet allerede denne helgen, men etter skuffelsen i kvalifiseringen, er sannsynligheten ikke så stor for det.

– Hva driver dere med? spør Vertsappen på teamradioen og raser gjentatte ganger mot teamledelsen:

Ted Kravitz på Sky Sport antyder at Red Bull hentet inn Verstappen, for å være sikker på at han hadde nok drivstoff. Dette bekrefter nederlenderen selv til Sky etterpå. Han forklarer også at det var en feil fra teamet.

– Dette er dritt. Du fyller bilen for å kjøre i fem runder og du vil kjøre i seks runder. Den logikken er åpenbart ikke riktig, sier Verstappen til Viaplay - og skjuler på ingen måte sin irritasjon over lagets feil.

– Verstappen blir nok verdensmester i år, men det skjer neppe i helgen, sier Isdal på Viaplay-sendingen.

Hans teamkollega Sergio Pérez kommer til å starte som nummer to i søndagens løp. Han var bare 22 tusendeler bak Leclerc i kvalifiseringen.

– Jeg kommer til å angripe Charles fra start, sier han i arenaintervjuet.

Lewis Hamilton tok en sterk 3. plass i kvalifiseringen, men var likevel litt skuffet:

– Jeg prøvde så hardt. Men disse gutta var så raske.

– Vi visste ikke hvor nær vi kunne komme denne helgen. Men det er okay, fortsetter Hamilton.

Hans teamkollega George Russell fikk bare 11. beste kvalifiseringstid - en stor skuffelse for Mercedes.

Hamilton er syv ganger verdensmester, men tapte en vanvittig duell med Max Verstappen om gullet sist sesong.

Regn tidligere på dagen gjorde at teamene hadde et vanskelig valg mellom intermediate og softdekk.

Det store samtaleemnet ellers i Formel 1 denne helgen er anklagene om at Max Verstappens Red Bull-team skal ha overskredet stallenes budsjett-tak i fjor. Det har ført til spekulasjoner om at nederlenderen kan bli fratatt VM-tittelen han tok i 2021. Red Bull-sjef Christian Horner slår imidlertid hardt tilbake mot ryktene. Ifølge Formel 1-ledelsen kan svaret på om de har brukt mer penger enn de har lov til, komme neste uke.

Rekkefølge:

1. Charles Leclerc (Ferrari), 2. Sergio Perez (Red Bull), 3. Lewis Hamilton (Mercedes), 4. Carlos Sainz (Ferrari), 5. Fernando Alonso (Alpine), 6. Lance Stroll (Aston Martin), 7. Pierre Gasly (Alpha Tauri), 8. Max Verstappen (Red Bull), 9. Kevin Magnussen (Haas), 10. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri).