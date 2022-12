Tapte som forventet i folkefesten: - Det føles litt gjevere

Ventet stortap for Byåsen mot verdens beste håndballag.

FOLKSOMT: Drøye 2.000 mennesker møtte opp i Kolstad arena.

14. des. 2022 19:44 Sist oppdatert 10 minutter siden

Byåsen - Vipers 21 - 37 (10 - 18):– Det er noe helt annet å spille for tomme tribuner, hvor spillerne må rope for at det skal være liv i hallen.

Janne Eklo står midt i autografskrivningen på Kolstad arena, drøye ti minutter etter kampslutt. Vipers Kristiansand ble, som forventet, alt for tøffe. Men det var likevel ting å ta med seg fra kampen.

