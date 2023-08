Reagerer på spørsmålene etter dramaet: – Er man redd noe?

Det spesielle bakteppet er at Narve Gilje Nordås trenes av Gjert Ingebrigtsen. Brødrene Jakob, Henrik og Filip brøt samarbeidet med Gjert som trener vinteren 2022.

I oppkjøringen til VM har det vært mest oppmerksomhet på at Gjert Ingebrigtsen ikke fikk trenerakkreditering til VM.

Isteden har Nordås med seg Per Svela, treningskameraten i en årrekke, som personlig trener.

Nordås har uttalt at han både føler seg motarbeidet av forbundet, samtidig som de legger noe til rette. Han prøver også å se positivt på at det er Per Svela som blir hans nærmeste under mesterskapet.

På en pressekonferanse torsdag, sa Nordås at forholdet med Jakob Ingebrigtsen er «ikke-eksisterende». Tidligere trente de jevnlig sammen.