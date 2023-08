Horneland merket det allerede under oppvarmingen: – Følte noe stort var på gang

Alkmaar (BT): Ruben Kristiansen fikk flashback til et stort Brann-høydepunkt før torsdagens kamp.

Eirik Horneland hyller samspillet mellom Brann og deres supportere. Vis mer







Publisert: 25.08.2023 08:57

Mens Eirik Horneland sendte Brann-spillerne ut til oppvarming før Brann sjokkerte i Nederland, merket han det med en gang:

– Vi fikk følelsen av at det er noe stort på gang.

Årsaken er lyden fra rundt 300 bergenske struper som møtte dem. Horneland sier han kunne se det på sine under de siste forberedelsene før kampstart:

– De fikk en boost av at supporterne på tribunen er klar for å løfte dem. Det så jeg gjennom hele oppvarmingen.

Brann-treneren sier støtten fra supporterne gir dem et løft.

– Det gjør at spillerne merker at det er med på noe stort, at de er med på noe som betyr mye for mange, sier han.

Engelsk er et europeisk språk, og Horneland tyr til det når han skal beskrive samspillet mellom Branns spillere og fans under torsdagens sjokk-kamp mot AZ Alkmaar:

«Fabolous».

Denne gjengen imponerte Brann på AFAS Stadion. Vis mer

Vil sjokkere

De var omkring 300 stykker. Levenet Brann-supportene lagde resonnerte i de høye veggene på AFAS Stadion-veggene på en slik måte at en enkelt kunne trodd det var langt flere av dem.

Ruben Kristiansen sier han fikk «flashback» til cupfinalen da han løp ut på arenaen i Alkmaar.

– Man merker med én gang at dette er en kamp som betyr noe, sier Kristiansen.

En følelse han sier det er utrolig gøy å ha. Brann-veteranen sier det er fint å komme hjem til Brann-supporterne med et godt utgangspunkt før hjemmekampen.

Den er allerede utsolgt.

I den grad supporterne hadde T-skjorter på seg, var mange av disse røde med «Europaturné 2023» skrevet på ryggen. Vis mer

Mens øl, never og jubelrop fylte luften over bortefeltet på AFAS Stadion etter Niklas Castros scoring, ble det solgt billetter til en annen stadion lengre nord på kontinentet.

Underveis i AZ-kampen ble Brann utsolgt for billetter til returoppgjøret på Stadion neste uke.

Vinneren av den får en plass i Conference League-gruppespillet i premie. Kristiansen sier hjemmekampen mot AZ blir tøff.

BT-kommentator Anders Pamer kalte oppgjøret «en perfekt bortekamp». Hjemmekampen kommer om mindre enn en uke. Vis mer

– Vi viste i den første kampen at vi ikke er noen kasteball, men at vi kommer til Europa for å skape sjanser. Det klarte vi, sier Kristiansen.

Han sammenlikner AZ Alkmaar med Arouca, som Brann slo ut i den tredje kvalifiseringsrunden.

– Det er veldig gode individuelle ferdigheter. De spiller på få touch og har en klar plan, sier Brann-stopperen.

Han har ett håp for torsdagens kamp på Stadion:

– Vi vil sjokkere med byen i ryggen.