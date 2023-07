Gulliksen klar for Bodø/Glimt for rekordsum

Stortalentet Tobias Gulliksen (20) melder overgang fra Strømsgodset til Bodø/Glimt.

TIL GLIMT: Tobias Gulliksen.





VG kan erfare at overgangssummen Bodø/Glimt betaler for Gulliksen er den største som er betalt mellom to norske klubber.

Den gamle rekorden var John Carews overgang på 23 millioner kroner fra Vålerenga til Rosenborg i 1999.

– Det føles helt fantastisk, jeg gleder meg helt ekstremt til dette eventyret her og føler meg privilegert som har fått denne muligheten her. Jeg ser veldig frem til tiden i Bodø, sier Gulliksen til Bodø/Glimts egen hjemmeside.

Dermed kommer det nok et ungt stortalent inn dørene på Aspmyra. For drøye to uker siden ble Tromsø-spiller Daniel Bassi (18) bekreftet klar for Bodø/Glimt.

Det norske overgangsvinduet åpner ikke før 1. august. Gulliksen kan derfor ikke spille med den gule drakten før det.

At Bodø/Glimt har penger å rutte med på overgangsmarkedet, er ingen hemmelighet. I løpet av 2023 har de solgt Joel Mvuka og Hugo Vetlesen til henholdsvis Lorient og Club Brügge for en samlet sum på godt over 100 millioner kroner.